Geretsried filetiert Habach

Kantersieg im Topspiel: TuS Geretsried II schießt ASV Habach mit 8:2 vom Platz

Erst zwölf Minuten waren gespielt, und der hochgehandelte Titelanwärter lag hoffnungslos zurück: Mit 3:0 führte der TuS Geretsried zu bereits gegen den ASV Habach. „Wir wollten von Anfang an Gas geben, Gas, Gas, Gas“, erklärt TuS-Trainer Lukas Haustein den furiosen Auftakt seiner Elf. Veron Fejzullahi jagte den Ball (2.) mit einem fantastischen Volley von der Strafraumgrenze in den linken oberen Winkel des Habacher Tors. Fünf Minuten später traf Niko Karpouzidis aus der gleichen Distanz mit einem gewaltigen Schuss ins rechte Dreieck. Nur weitere fünf Minuten dauerte es, bis Fabio Pech einen Ball über die Abwehrreihe erlief und den bedauernswerten Simon Kirnberger im Habacher Tor zum dritten Mal überwand. „Wir hatten wirklich Mega-Bock auf dieses Spiel und wollten das auf den Platz übertragen“, so der TuS-Coach. Er räumte aber auch ein: „Nach dem 3:0 hätten wir besser kurz mal einen Gang runterschalten sollten, um uns zu sortieren.“

Nur kurz ins Stolpern geraten

Doch die Bayernliga-Reserve blieb im Vorwärtsgang – und fing sich auf diese Weise zwei schnelle Gegentore. Florian Neuschl (20.) hatte nach einer Hereingabe vor dem Tor freies Schussfeld, fünf Minuten später veredelte Georg Off ein schöne flaches Zuspiel von der rechten Seite am vorderen Pfosten zum 2:3. Fast schien es, als könnten sich die Gastgeber nach ihrem grandiosen Start noch am Brocken Habach verschlucken, doch dann nahm der Unparteiische Habachs Manuel Diemb vorzeitig aus dem Spiel: Nur drei Minuten nachdem der Neuzugang vom TSV Murnau gelb gesehen hatte, traf im Zweikampf Christoph Klein unglücklich am Kopf.

Ein Debakel für Habach

„Wir haben nach den zwei Gegentoren schnell die richtige Antwort gegeben“, meint Haustein, dessen Team sich mit dem 4:2 durch Fajzullahi (30.) vom kurzzeitigen Habacher Druck befreite. Als Karpouzidis (64.) im Nachschuss auf 5:2 stellte, war die Partie entschieden, was auch an den plötzlich stark gedimmten Habacher Pöbeleien abzulesen war. Fejzullahi mit präzisem Flachschuss, Marc Thiess mit entschiedenem Nachsetzen und Philipp Kinder schnörkellos sorgten für ein Debakel aus Sicht der Gäste. Haustein brauchte nicht viel Worte, um die Leistung seiner Elf einzuordnen: „Das war richtig geil!“