Geretsried-Coach Dittmann warnt: „Wollen nicht in die Falle tappen“

„Ich habe es mir mehrmals durchgelesen am Tag danach und muss sagen, es ist unfassbar clever, das so zu sagen“, äußert sich der 25-Jährige zum Kommentar von Germar Thiele. Der Abteilungsleiter des TSV Schwabmünchen hatte gegenüber FuPa erklärt, am Mittwochabend im Isaraustadion „das schlechteste Spiel meiner Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren“ gesehen zu haben. „Wir waren stehend K.o., uns fehlt die körperliche Fitness“, hatte Thiele ausgeführt und seine Analyse mit dem Satz beendet: „Damit ist die Relegation in meinen Augen entschieden.“

Für Dittmann gehört das ins Psychologie-Lehrfach. „Damit nimmt er komplett den Druck von seiner Mannschaft. So baut er eine kleine Falle, aber da wollen wir nicht reintappen“, warnt der TuS-Trainer vor dem Rückspiel am heutigen Samstag in Schwabmünchen (16 Uhr) seine Kicker davor, sich von Thieles Worten einlullen zu lassen und sich womöglich zu sicher zu fühlen. „Ich habe schon einiges erlebt, und es kann alles passieren“, gibt der Geretsrieder Übungsleiter den Mahner. „Man muss echt Obacht geben.“