Geretsried beißt sich am Schlusslicht die Zähne aus – 0:0, aber erste Null steht

Trotz einer Reihe von guten Gelegenheiten kamen die Geretsrieder um Taso Karpouzidis (Mi.) gegen Bayernliga-Schlusslicht Schwabmünchen nicht über ein 0:0 hinaus. – Foto: Hans Lippert

Der TuS Geretsried trennt sich 0:0 vom TSV Schwabmünchen. Für die Gäste ist es der erste Punkt in der Bayernliga.

Martin Grelics zählt nicht gerade zur Riege der Schwarzseher. Deshalb wundert es nicht, dass der Geretsrieder Trainer die Analyse eines unterm Strich eher trostlosen Spiels mit einem positiven Gedanken beendete: „Immerhin unser erstes zu Null in dieser Saison.“ Einziges Manko aus Sicht des TuS: Nach dem Heimspiel gegen den TSV Schwabmünchen stand auf beiden Seiten die Null – und damit das gerechte Ergebnis einer an Höhepunkten armen Partie.

Du musst dir in dieser Liga jeden Punkt hart erarbeiten

TuS-Trainer Martin Grelics

„Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, hatten gute Abläufe, aber dann haben wir den Zugriff verloren“, rätselte der TuS-Coach nach Spielschluss über „viele Fehler im Spielaufbau“. Optisch entwickelte sich früh so etwas wie ein offener Schlagabtausch: Die Hausherren legten von Beginn an den Vorwärtsgang ein, die Gäste konterten. Und sorgten mit einfachen langen Bällen hinter die Geretsrieder Abwehrreihe für brandgefährliche Situationen. In der vierten Minute klärte Lukas Kellner im letzten Moment vor Schwabmünchens Philip Gmell, gegen Ende des ersten Durchgangs erlief Torhüter Cedomir Radic mehrmals den Ball gerade noch, ehe Gmell, Robin Glöckle und Matteo die Maggio Unheil anrichten konnten. „Wir waren defensiv in diversen Situationen arg wacklig“, kommentierte Grelics die Zittermomente.

Dazwischen hätten die Gastgeber dem Spiel vor allem in zwei Situationen eine andere Richtung geben können. In der 13. Minute stieß TSV-Keeper Lasse Holthuis an der Strafraumgrenze mit TuS-Kapitän Sebastian Schrills zusammen. Der Unparteiische entschied auf Freistoß, den Belmin Idrizovic flach gegen den Pfosten trat. Zwei Minuten später nahm Idrizovic nach Vorarbeit von Srdan Ivkovic und Taso Karpouzidis den Ball im Zentrum volley, Holthuis lenkte das Geschoss um den Pfosten. Ecken gab es für die Hausherren ein gutes Dutzend, aus denen sich jedoch nicht eine nennenswerte Torgelegenheit entwickelte.

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie zusehends. Der TuS blieb optisch spielbestimmend, aber ungenau und ideenlos im letzten Drittel. „Offensiv hatten wir zu wenig Zugriff und zu viele Fehler im Passspiel“, fasste Grelics treffend zusammen. „Wir wussten, dass wir in so einem Spiel nicht viele Chancen kriegen. Wenn du die dann nicht nutzt …“. Dennoch gab es Momente, in denen die Begegnung zu Gunsten der Geretsrieder hätte kippen können – den letzten in der Nachspielzeit, als Veron Fejzullahi den Ball nach Flanke von Daniel Krebs am Fünfereck freistehend volley knapp über den Winkel drosch. So freute sich am Ende Aufsteiger Schwabmünchen über seinen ersten Punkt in der Bayernliga.

„Ich finde das Unentschieden okay. Du musst dir in dieser Liga jeden Punkt hart erarbeiten“, schloss Martin Grelics seine Analyse nach dem Match. Neues Spiel, mehr Glück heißt es vielleicht schon am kommenden Dienstag, wenn die Geretsrieder beim Tabellennachbarn SV Schalding-Heining (18.30 Uhr) zu Gast sind.