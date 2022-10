Geretsried auswärts erneut glücklos TuS verliert in Traunstein mit 0:1

Trotz einer guten Leistung musste der TuS Geretsried am Freitagabend in Traunstein eine 0:1-Niederlage hinnehmen. „Das Ergebnis spiegelt den Ablauf gut wider“, sagt Trainer Daniel Dittmann.

Traunstein/Geretsried – Sie waren nah dran am angepeilten Punktgewinn, doch am Ende mussten sich die Fußballer des TuS Geretsried beim Tabellenvierten SB Chiemgau Traunstein mit dem knappsten aller Ergebnisse geschlagen geben. Eine Halbzeit lang tat sich wenig, zumindest wenn man spannende Torraumszenen als Maßstab heranzieht. „Wir haben gut verteidigt, hatten ein gutes Pressing, haben keine Chancen zugelassen“, stellte TuS-Coach Daniel Dittmann seinen Aktiven nach der 0:1-Niederlage ein gutes Zeugnis zumindest für die Defensivarbeit aus.

Allerdings fehlte es an zwingenden Aktionen in der Offensive. Mehr als zwei Halbchancen durch Fabijan Podunavac waren in den ersten 45 Minuten nicht zu notieren. Was aber gleichermaßen für die Gastgeber galt, bei denen die Torjäger Kenan Smajlovic und Julian Höllen kaum zur Geltung kamen. „Die Mannschaft war super fokussiert, deshalb sind wir mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen“, sagte Dittmann, wohlwissend, „dass Traunstein in der zweiten Halbzeit mehr Druck machen wollen würde“. Der führte in der 59. Minute zum Erfolg. Die Gastgeber kombinierten sich über die linke Angriffsseite nach vorn, lockten einen Geretsrieder Innenverteidiger aus der Kette, nutzen die Lücke für einen Pass in die Tiefe auf SB-Goalgetter Höllen – 1:0. „Wir haben uns dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen lassen“, berichtete Dittmann.

Der Coach brachte U19-Talent Elias Knott, der für frischen Wind in der Offensive sorgte. Ein Torerfolg blieb den Gästen jedoch verwehrt. Robin Renger trat den Ball beim Freistoß in der 72. Minute „sehr, sehr knapp vorbei“ (Dittmann). Deutlich mehr Luft zwischen Spielgerät und Tor war beim Abschluss von Taso Karpouzidis ein paar Minuten später. Kurz zuvor hatte der starke Lukas Kellner einen weiteren Traunsteiner Torerfolg verhindert, als er den Ball nach einer Ecke auf der Linie klärte. Das Fazit des Trainers: „Im Endeffekt geht das Ergebnis in Ordnung. Es spiegelt relativ gut wider, was heute passiert ist.“

SB Chiemgau Traunstein - TuS Geretsried 1:0 (0:0) - Tor: 1:0 (59.) Höllen. – Schiedsrichter: Alexander Stadler. – Zuschauer: 500.

TuS Geretsried: Untch – Wiedenhofer, Buchner (85., Bauer), L. Kellner, Renger, Joh. Bahnmüller (68., Knott), T. Karpouzidis, Schrills, Kirschner, Walker (70., Pech), Podunavac. .