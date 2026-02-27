Geretsried auf Kunstrasen: „Tendenziell ein schnelles Spiel“

27.09.2025, Tus Geretsried - Erlbach, SRDAN IVKOVIC, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Nach sieben Wochen Vorbereitung startet der TuS Geretsried mit dem Heimspiel gegen Gundelfingen aus der Winterpause. Fünf Spieler fehlen verletzungsbedingt beim Heimspiel am Samstag.

Nach sieben Wochen Vorbereitung wird es für die Geretsrieder Fußballer wieder ernst. 13 Partien stehen für den Aufsteiger noch auf dem Programm, an dessen Ende der Klassenerhalt in der Bayernliga stehen soll. Für Daniel Dittmann beginnt mit dem Heimspiel gegen den FC Gundelfingen (Sa., 14 Uhr) die Abschiedstournee. Der Coach hat ja bekanntlich seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert, sein Nachfolger steht mit Martin Grelics ebenfalls bereits fest.

So lässt sich das Restprogramm zumindest hinsichtlich der Frage nach der sportlichen Leitung entspannt angehen. Auf dem Platz wartet derweil mit dem Tabellenneunten eine erste sportliche Herausforderung. Das Hinspiel gewann der TuS durch ein Tor von Srdan Ivkovic in der Nachspielzeit mit 2:1, aber die Partie bei hochsommerlichen Temperaturen lässt vermuten, dass es auch im Rückspiel heiß hergehen wird. „Das ist eine sehr intensive, laufstarke Mannschaft, die von Anfang an durch ihr Pressing viel Druck ausgeübt hat“, erinnert sich Dittmann. Auch für das Rückspiel sei „tendenziell ein schnelles Spiel“ zu erwarten, zumal die Partie auf dem kleineren Kunstrasenplatz ausgetragen wird.

Dieser wird mit Absperrgittern bayernligatauglich hergerichtet. Wie berichtet musste im Herbst die Partie gegen den TSV Kottern abgesagt werden, weil der Hauptplatz nicht bespielbar war und der Kunstrasen wegen fehlender Zuschauerabgrenzungen nicht für Punktspiele zugelassen war. Diese Problem wurde offenbar inzwischen behoben. „Mit sehr viel Unterstützung der Stadt, das muss man bei der Gelegenheit auch mal sagen“, so Daniel Dittmann, seien entsprechende Absperrungen angeschafft worden.

Ganz so reibungslos wie das Spielfeld hergerichtet werden konnte, verlief die Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung nicht. Zu den wetterbedingten Herausforderungen, „mit denen aber vermutlich alle Mannschaften zu kämpfen hatten“, kamen diverse personelle Rochaden hinzu. „Wir hatten viel Fluktuation. Die Langzeitverletzten sind zwar zurück, dafür gab es einige andere Wehwehchen und kleinere Blessuren“, stellt der TuS-Coach fest. Das bleibt nach einer zuletzt „sehr guten Trainingswoche“ nicht ohne Auswirkungen auf den Kader. Außer Sebastian Rosina, der mit zwei gerissenen Bändern im Sprunggelenk noch vier bis fünf Wochen ausfallen wird, stehen auch Alexander Bazdrigiannis (Hüfte), Veron Fejzullahi (krank) sowie Neuzugang Lucian Schirbl (Muskelfaserriss) nicht zur Verfügung. Ebenso fehlt Kaita Kawai, der sich im letzten Spiel vor der Winterpause in Heimstetten eine rote Karte aus der Kategorie „Keiner weiß, warum“ (Dittmann) einhandelte und eine zweiwöchige Sperre aufgebrummt bekam.

Eine Option für die vorderste Angriffsreihe bietet sich dem Coach mit dem genesenen Belmin Idrizovic. Der Torjäger wurde nach seiner langen Verletzungspause im Test gegen Garmisch (9:3) zwar geschont, nimmt gegen Gundelfingen aber wieder auf der Bank Platz. Nicht nur für Idrizovic gilt, was Dittmann abschließend anmerkt: „Wir sind alle heiß und freuen uns sehr drauf, dass es weitergeht.“