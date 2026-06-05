"Geredet haben wir genug"

Wichtiger Schritt, aber noch keine Entwarnung

Der Jubel nach dem Erfolg beim SV Schmölln war groß. Mit dem wichtigen Auswärtssieg hat sich der SV Eintracht Eisenberg im Kampf um den Klassenerhalt eine deutlich bessere Ausgangsposition verschafft. Doch für Marius Mücke ist die Mission noch längst nicht beendet. „Ganz so überraschend war der Sieg jetzt auch nicht“, stellt der erfahrene Eisenberger klar. Zwar sei seine Mannschaft „sicherlich nicht als Favorit in das Spiel gegangen“, doch die Entwicklung der vergangenen Wochen habe Mut gemacht. „Wir haben die letzten Wochen mit dem neuen Trainerteam gut gearbeitet und sind mit einem guten Gefühl nach Schmölln gefahren.“ Trotz des Befreiungsschlags warnt Mücke davor, die Lage zu früh als entschieden zu betrachten. „Der Druck lag deutlich auf unserer Seite, was auch die Ergebnisse aus den anderen Spielen bestätigt haben“, sagt er. Deshalb sei Eisenberg seiner Meinung nach „noch nicht raus aus dem Abstiegskampf“, habe aber „einen wichtigen Schritt gemacht“. Die Zielsetzung für das Heimspiel gegen den SV Ehrenhain ist daher klar formuliert: „Wir wollen es am Sonntag gegen Ehrenhain klar machen beziehungsweise unsere Leistung auch bestätigen.“ Der Sieg in Schmölln sei „enorm wichtig“ gewesen und auch „für das Gefühl für die letzten Spiele nicht unbedeutend“.

Nach dem Trainerwechsel enger zusammengerückt

Für Gesprächsstoff sorgte in den vergangenen Wochen auch die Trennung von Trainer Daniel Sander. Mücke möchte das Thema allerdings nicht weiter bewerten. „Ich denke, beide Seiten hatten ihre Beweggründe. Von daher will ich mich gar nicht weiter dazu äußern. Die Entscheidungen wurden getroffen und es wurde auch schon genügend darüber berichtet“, erklärt er und ergänzt: „Ich wünsche Daniel jedenfalls alles Gute für die Zukunft.“ Gleichzeitig macht der Führungsspieler deutlich, dass sich mit dem Trainerwechsel einiges verändert hat. „Mit Mike und Ralf haben wir zwei super erfahrene Trainer, die nicht nur den Verein, sondern auch die Liga perfekt kennen. Sie motivieren uns in jeder Einheit und bereiten uns super auf die Spiele vor.“ Nicht nur die erste Mannschaft kämpft derzeit um wichtige Punkte. Auch die Reserve steckt noch mitten im Abstiegskampf. Das habe den Verein zusammengeschweißt. „Da auch unsere zweite Mannschaft im Abstiegskampf steckt, sind wir insgesamt als Verein nochmal enger zusammengerückt und wollen in beiden Herrenmannschaften die Liga halten.“