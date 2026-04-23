Gerechtes Unentschieden in Lohne von G. B. · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser

Es war einer dieser Abende, an denen der Ball rollt, aber keiner so richtig ins Rollen kommt: In der Kreisligapartie am Mittwoch trennten sich der ASC Grün-Weiß Wielen und die zweite Mannschaft von Union Lohne torlos mit 0:0. Gestern, 19:30 Uhr SV Union Lohne Union Lohne II ASC Grün Weiß 49 Wielen ASC Wielen 0 0 Abpfiff In der ersten Halbzeit gehörte das Spiel klar den Gästen aus Lohne. Mehr Ballbesitz, mehr Struktur, mehr Druck, aber eben ohne den entscheidenden Punch im letzten Drittel. Chancen waren da, zwingend wurde es jedoch selten. Wielen beschränkte sich zunächst auf lange, hohe Bälle, die zwar Raum überbrückten, aber kaum Gefahr erzeugten.

Nach dem Seitenwechsel machte sich bemerkbar, dass die ersten 45 Minuten Kraft gekostet hatten und vielleicht auch die intensive Rückrunde ihren Tribut fordert. Viele Wechsel auf beiden Seiten sorgten für Brüche im Spiel, die Abstimmung litt sichtbar. Wielen kam nun besser rein und war plötzlich die aktivere Mannschaft. Mehrmals musste Lohnes Keeper Rakers eingreifen und hielt sein Team mit starken Paraden im Spiel. Erst in der Schlussphase fand Lohne wieder zurück zu mehr Zielstrebigkeit und kam noch zu einigen guten Möglichkeiten. Doch auch hier fehlte das letzte Quäntchen Konsequenz. So blieb es nach vier Minuten Nachspielzeit beim torlosen Remis, ein Ergebnis, das zum Spielverlauf passt wie der Ball auf den Elfmeterpunkt. Am kommenden Wochenende steht für Lohne eine Pause an, bevor es am Freitag, den 08.05.2026 um 19:00 Uhr im heimischen Jahnstadion gegen die erste Mannschaft von Union Emlichheim weitergeht.