Gerechtes Unentschieden in Diessen

Nach intensiven spannenden 90 Minuten trennten sich der MTV Diessen und der FC Oberau für beide Teams verdient 2-2.



Diessen startete fast wie in der Woche zuvor mit einer Riesenchance durch Felicia Wacker, ihr Ball rollte halb Schuss halb Flanke nach einer Minute knapp am Tor vorbei. Doch wie in der Vorwoche ging der Gegner mit dem ersten Torschuss in Führung, Molly Kabamooli traf zum 0-1. Diessen brauchte einige Minuten, um sich vom frühen Rückstand zu erholen. Dann ließ der MTV zahlreiche Großchancen liegen.



Im zweiten Abschnitt kippte das Spiel. Nach einer Balleroberung von Steffi Köhler blieb Zoe Klein cool und schob den Ball im Eins gegen Eins vor Oberaus Torhüterin zum verdienten Ausgleich ins Tor. Nur wenige Minuten später war es wieder Zoe Klein, die den Ball selbst eroberte und eiskalt zur 2-1 Führung einnetzte. Doch Oberau kam wieder ins Spiel zurück, nach einer scharfen Hereingabe landete der Ball unglücklich abgefälscht zum 2-2 Ausgleich im Tor. In den Schlussminuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Teams wollten den Sieg und spielten sich sehenswerte Torchancen heraus, am Ende blieb es bei einem gerechten 2-2 Unentschieden.



Nächsten Samstag kommt der Tabellenletzte aus Altötting an den Ammersee, die am Wochenende dreifach punkten konnten.