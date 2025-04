Gerechtes Unentschieden in Bernstadt...

Im zweiten Spiel übers Osterwochenende hat der TSV die Fortuna aus Ballendorf zu Gast. Von Beginn an entwickelt sich kein Fußball-Leckerbissen. Viele lange Bälle, viele Zweikämpfe und viele Angriffe auf beiden Seiten, denen die letzte Genauigkeit fehlen. Ein leichtes spielerisches Übergewicht erspielt sich der Gastgeber und scheitert dann durch Jehle am Pfosten. Doch auch Ballendorf hat gute Chancen mit einem Lattentreffer und einer weiteren engen Aktion, die kurz vor der Linie geklärt werden kann. In der zweiten Halbzeit bleibt es weiterhin ein offener Schlagabtausch mit wenigen Highlights. Die beste Chance hat noch Ballendorf, die letztlich Höhe und Mayer gemeinsam klären können. Am Ende merkt man dem TSV die bereits intensiven 90 Minuten vom Samstag an und die mittlerweile recht enge Personaldecke, die kurz vor Schluss noch durch eine gelb-rote Karte durch Schaab erweitert wird.