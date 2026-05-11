Gerechtes Unentschieden im Derby

Kili Albrecht köpft den Ausgleich – Foto: Mark Zengerle

SGM Beuren/ Rohrdorf TSV Rathenried 1:1

Bei bestem Wetter fand das Lokalderby in Beuren statt, zu erwarten war eine Hitzige Partie da beide Mannschaften fest im Kampf um den Klassenerhalt hängen.

Das Spiel begann ausgeglichen, keine deutlichen Chancen auf beiden Seiten. In Minute 20 dann die erste Aktion von Ratzenried, Karg geht über außen durch und durch und wird im 16er minimal gefoult, Schiri enscheidet auf Elfmeter. Diesen Elfmeter setzte Mihaljevic ins Tor. Nach großem Jubel bei Ratzenried war die SGM sichtlich geschockt und musste nun eine kleine Druckphase vom TSV überstehen. Bis zur halbzeit aber dann die SGM mit den besseren Chancen, die das Spiel noch ausgleichen muss.

In Halbzeit zwei startete die SGM deutlich besser und konnte mit dem ersten freitoß den Ausgleich machen, Ball von konsti an den langen Pfosten und Kili konnte einköpfen. Nun drückte unsere SGM extrem aber immer wieder hielt der Torhüter von Ratzenried die Gäste im Spiel. Gegen Ende des Spiels war dann wieder Ratzenried mehr am drücker, die SGM leider nicht mehr zwingend genug.

Das Spiel endet 1:1 und ist somit ein leistungsgerechtes Unentschieden im Derby.

Bericht von Kili Albrecht, SGM Beuren/Rohrdorf