Gerechtes Unentschieden im Derby

In der 20. Minute nutzte Domke einen Balhorner Abwehrfehler zur nicht unverdienten Pausenführung. Danach forcierten die Gäste ihre Ausgleichsbemühungen. Jedoch wurden diese erst in der Schlußminute durch einen umstrittenen Strafstoß, den Horst Prantschke verwandelte, belohnt. Letzlich ist die Punkteteilung gerecht.