Spielbericht

Gerechtes Unentschieden im Derby

von Jürgen Kleinhans · Heute, 17:21 Uhr · 0 Leser

Bezirksliga Kassel 3 94/95
SSV Sand
SV Balhorn
So., 14.05.1995, 15:00 Uhr
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand
SV Balhorn
SV BalhornSV Balhorn
1
1
Abpfiff

In der 20. Minute nutzte Domke einen Balhorner Abwehrfehler zur nicht unverdienten Pausenführung. Danach forcierten die Gäste ihre Ausgleichsbemühungen. Jedoch wurden diese erst in der Schlußminute durch einen umstrittenen Strafstoß, den Horst Prantschke verwandelte, belohnt. Letzlich ist die Punkteteilung gerecht.