Gerechtes Unentschieden im Derby

Die Gäste aus Bernstadt wurden von Beginn an unter Druck gesetzt, ehe es dann in der fünften Minute durch einen kleinen „Ruckler“ an C. Hauff einen Elfmeter gab. Hier verwandelte Kapitän S. Malik souverän zum 1:0.

Nun zogen sich die Gastgeber ein wenig zurück und überließen den spielstarken Bernstadtern das Spielgeschehen – nichts desto trotz gelang es der Heimelf, durch schnell ausgespielte Konter zu einigen Chancen zu kommen, die jedoch nicht zum 2:0 genutzt werden konnten. In der Mitte der ersten Halbzeit hatte der Gastgeber Glück, als ein Schuss des gegnerischen Stürmers an die Latte ging.