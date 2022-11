Gerechtes Unentschieden gegen Blaustein

Zum letzten Punktspiel im Jahr 2022 hatten wir den TSV Blaustein zu Gast im Müller Sportpark. In den Anfangsminuten zeigten wir gleich das wir auch das letzte Spiel des Jahres nochmals als Sieger vom Platz gehen wollten. So war es nach überragender Vorarbeit von Pablo Fronius, Marco Wind der frei vor dem Tor nur das Außennetzt traf. Danach kam dann Blaustein besser ins Spiel und die neustrukturierte defensive um Kapitän Schmidt hielt den Angriffen stand. In der 20. Spielminute pressten wir die Blausteiner an vorderster Linie und der Rückpass auf Torhüter Antoniadis spitzelte Alex Cvijanovic am Keeper vorbei und konnte nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Klare Sache und Laurin Schmidt ließ sich das nicht nehmen und verwandelte sicher. Kurz darauf hatte Finn Kürner die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, sein Schuss ging aber knapp neben das Gehäuse. In der 37. Spielminute musste unser Toptorjäger nach einem Pressschlag verletzt ausgewechselt werden, an dieser Stelle gute Besserung und schnelle Genesung. So ging es mit einer knappen 1:0 Führung zum Pausentee.

Die ersten Minuten in Hälfte zwei gehörten wieder den schwarz- roten. Bis auf ein Schuss von Marco Wind kam aber keine weitere Chance hinzu. In der 63. Spielminute dann der Ausgleich, ein Ballverlust am gegnerischen 16er nutzte Blaustein eiskalt aus und konterte über nur wenige Stationen und Rothe versenkte den Ball im langen Eck. Danach hatte Blaustein ein wenig mehr vom Spiel ohne wirklich gefährlich zu werden. Unserer Mannschaft fehlte an diesem Tag die Kraft um hier doch noch den dreier einzufahren und so blieb es am Ende bei einer gerechten Punkteteilung.