Gerechtes Unentschieden bei Team 2

„Oldie“ Pumi Prinz beim Eckball – Foto: Mark Zengerle

In einer insgesamt ausgeglichenen Partie trennten sich die SG Kißlegg und die SGM Beuren/Rohrdorf mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Von Beginn an begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe.

In der 31. Minute ging die SG Kißlegg dann in Führung: Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Janik Weiland übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zum 1:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Die SGM Beuren/Rohrdorf erhöhte zunehmend den Druck und wurde in der 65. Minute belohnt: Maxi Schwenk nutzte eine Gelegenheit konsequent und erzielte den Ausgleich zum 1:1.

In der Schlussphase versuchten beide Teams noch einmal, den Siegtreffer zu erzielen, doch klare Chancen blieben aus. So blieb es am Ende bei einem gerechten Unentschieden in einer insgesamt ausgeglichenen Begegnung.

Bericht von Marius Frei, SGM Beuren/Rohrdorg