Gerechtes Unentschieden am Uhlenkrug

Gute Torchancen waren heute im sonnendurchfluteten Uhlenkrug-Stadion eher rar gesät. Die Gäste übernahmen zunächst die Initiative, aber es dauerte bis zur 21. Spielminute, ehe es mal in einem der beiden Strafräume gefährlich wurde: Essens Sanjin Vrebac kam aus sechs Metern aus spitzem Winkel zum Schuss, aber der Ball flog nur gegen das linke Außennetz des Velberter Gehäuses. Sieben Zeigerumdrehungen später hatten die Schwarz-Weißen dann großes Glück, als SSVg-Spieler Valon Zhushi plötzlich freistehend vor ETB-Keeper Ryan Valentine im Sechszehner das runde Leder bekam, aber aus sechs Metern dann deutlich über das Tor schoss (28.). in der 38. Minute versuchte es dann ETB-Mittelfeldspieler Guiliano Zimmerling – nach einer Kopfballvorlage von Vrebac – per Direktabnahme aus 16 Metern, aber sein Volleyschuss flog knapp rechts am Tor vorbei.

Nach einer guten Stunde hatte dann ETB-Stürmer Lukas Korytowski eine gute Tormöglichkeit im Anschluss an einen Eckball: Aus spitzem Winkel fand er aber in SSVg-Torsteher Marcel Lenz seinen Meister (62.). Die größte Tormöglichkeit der zweiten Halbzeit bot sich in der 88. Spielminute erneut Korytowski, der fast schon durch war, aber bei seiner guten Einschussmöglichkeit im Velberter Strafraum dann ausrutsche und den Ball - laut Schiedsrichterentscheidung - gegen die eigene Hand bekam. Am Ende stand die Null auf beiden Seiten und beide Mannschaften mussten sich mit dem gerechten Punktgewinn begnügen.

Das sagen die Trainer

Ismail Jaroui (SSVg Velbert): „In der ersten Halbzeit waren wir, was die Spielanlage und den Ballbesitz betrifft, die bestimmende Mannschaft. Aber es wurde nicht richtig zwingend. Es hat sich viel um den Sechszehner herum abgespielt. Wir sind hoch angelaufen und wollten den ETB nicht ins Spiel kommen lassen. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir hatten eine Großchance durch Valon Zhushi. Wenn man zum Uhlenkrug kommt, weiß man, dass es ein Spiel auf Augenhöhe ist, und dann muss der Ball bei so einer Chance im Netz zappeln. Wenn wir das Tor machen, entwickelt sich ein anderes Spiel. So war aber das komplette Spiel auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit hatte der ETB mehr Tormöglichkeiten, aber auch nicht zu hundert Prozent zwingend. Wir können nicht zufrieden mit dem einen Punkt sein.“

Julian Stöhr (ETB SW Essen): „Die ersten 25 bis 30 Minuten waren etwas zu passiv von uns. Wir wussten, dass Velbert den Ball haben wollte, waren da aber bei den zweiten Bällen nicht griffig genug. Den Ballbesitz von Velbert haben wir aber auch in Kauf genommen, und kompakt verteidigt. Dass mal ein Ball zur Großchance durchrutschen kann, ist aber bei der Qualität des Gegners auch klar. Das wussten wir aber auch. Gleichzeitig hatten wir durch Sanjin Vrebac aber auch eine gute Möglichkeit, als der Ball ans Außennetz ging. In der ersten Halbzeit hatte aber der Gast mehr Spielanteile. In der zweiten Halbzeit haben wir auf lange Bälle umgestellt, weil Velbert hinten Eins-gegen-Eins verteidigt hat und wir unsere drei Angreifer ins Laufen kriegen wollten. Es war heute irgendwo schon ein klassisches Null-zu-Null-Spiel. Wir sind nicht unzufrieden, weil wir uns im Vergleich zum Hinspiel verbessern wollten, was uns gelungen ist. Dennoch ist es ein bisschen schade und wir sind natürlich nicht komplett begeistert.“