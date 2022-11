Gerechtes Unentschieden

FC Al-Kauthar II - SC Siemensstadt 2:2 (1:2)

Torschützen Kauthar: Fatih Demirbag, Hassan Daout.

Ein gerechtes Unentschieden zweier Mannschaften, die speziell in der zweiten Halbzeit herrlichen Offensiv-Fussball zeigten. Zum offensiven Spiel kam auch noch Tempo hinzu. Beide Mannschaften schalteten nach Ballgewinn schnell auf Angriffsfussball und so ging das Spiel mit Tempo hin und her. Leider musste der Kauthar Kapitän Benjamin Unterhofer schon nach kurzer Zeit verletzt vom Platz. Nach einem Abwehrfehler konnten die Siemenstäder schon nach 10 Minuten 0:1 in Führung gehen, doch die Neuköllner konnten in der 21.Minute durch Fatih Demirbag nach Zuspiel von Mehmet Demir den verdienten Ausgleich erzielen. Fatih Demirbag spielte eine sehr gute Halbzeit für die für ihn ungewohnte Position. Dann wieder ein dummer Fehler führte relativ überraschend zur 1:2 Führung vom SC Siemensstadt kurz vor der Halbzeit. Die Neuköllner nahmen Stanley Unterhofer nach vorne, brachten Hayrettin Tanis in die Abwehr. Mehmet Demir wurde in die Sturmspitze gesetzt. Dies brachte den nötigen Schub für weitere schnelle Angriffe der Neuköllner, die dann folgerichtig in der 67. Minute durch Hassan Daout den verdienten Ausgleich erzielten. Die Siemensstädter ließen nicht locker und so musste Gökhan Aslan seine Torwartqualitäten zeigen. Er hielt prächtig und motivierte sein Team. Tim Hochheim und Ali Demir kurbelten weiter mit Hilfe von Ümit Yilderim und Daniel Cmeljesevic das Offensivspiel der Kauthar-Truppe an. Sowohl Mehmet Demir, Stanley Unterhofer als auch Hassan Daout hatten noch Chancen, doch der Siegtreffer wollte nicht fallen. Hayrettin Tanis, Ahmad Said und Saber El-Hammoud machten ihre Sache in der engeren Abwehr mit viel Einsatz und Leidenschaft. Eine tolle 2. Halbzeit ging zu Ende und beide Mannschaften verabschiedeten sich fair.