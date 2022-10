Gerechtes Unentschieden!

Am vergangenen Spieltag mussten die Mädels aus Merl die weiteste Auswärtsfahrt der Liga auf sich nehmen. Rund 130 Kilometer ging es von Merl nach Waldenrath. Im Vorfeld wusste man schon, dass man auf ungewohntem Untergrund antreten muss. Allerdings war man sehr überrascht, in welchem Zustand der Rasenplatz wirklich war. Somit war unmittelbar nach Ankunft klar, dass dies absolut kein einfaches Spiel werden wird.

Schon beim Aufwärmen wurde deutlich, dass dies läuferisch ein sehr anstrengendes Spiel werden würde. Der Rasen war sehr lang gemäht, sodass jeder Schritt viel Energie kostete.

Wie erwartet begann das Spiel auch: nach Anpfiff der Partie kamen die Merler Mädels nicht direkt mit dem Platz zurecht und hatten Probleme, die Bälle zu kontrollieren. In der 2. Minute geriet man dadurch nach einem schnellen Konter, dem man nur schwer hinterherkam, mit 1:0 in Rückstand. Das Gegentor zu so einem frühen Zeitpunkt im Spiel machte es nicht einfacher. Die Merlerinnen wollten aber nicht aufgeben und setzen weiterhin die Vorgaben des Trainerteams gut um. Man versuchte besser mit dem Platz und den Gegebenheiten klarzukommen. So kam man in der 9. Minute mit Tempo über die rechte Seite, flankte den Ball ins Zentrum und Annika M. hob den Ball zum 1:1 über die gegnerische Torhüterin ins Tor.

Somit war alles wieder offen. Merl drückte weiter, aber Großchancen kamen dabei nicht zustande und hinten ließ man kaum etwas zu. Man hatte sich vorgenommen, in der Mittelfeldzone den Mädels aus Waldenrath auf den Füßen zu stehen und die ersten Bälle direkt zugewinnen. Durch großes Engagement gelangen dies auch zum Großteil.

Bis zur Halbzeit passierte allerdings nichts mehr.