Gerechtes Unentschieden

Am vergangenen Sonntag traf man in Lerchenberg auf den Gegner FC livingroom Mainz. Beide Mannschaften fanden sich mit jeweils 15 Punkten im mittleren Tabellenfeld wieder. Das Spiel auf Augenhöhe. Nach verhaltenem Abtasten spielten sich Livingroom und Budenheim langsam immer besser in die gegnerischen Hälften. Zunächst blieben die klaren Torchancen aus. So führte erst eine Standardsituation in der 40. Minute zum 1:0 Führungstreffer für Livingroom, bei dem Beck kurios mit dem Rücken verwandelte. Das nächste ungewöhnliche Tor erzielte Johannes Rosenbauer nach der Halbzeit in der 48. Minute. Eine verzogene Flanke von rechts sorge für das 1:1. Das Spiel blieb weiterhin ausgeglichen. Dennoch ging das Heimteam dank eines Lupfers von Talbi in der 76. Minute abermals in Führung. Budenheim gab nicht auf und biss sich dank viel kämpferischen Einsatz zurück in das Spiel. Mit einen schönen Linksschuss platzierte abermals Rosenbauer den Ausgleich zum 2:2 im rechten unteren Eck des gegnerischen Tores. Nach diesem Tor in der 88. Minute verteidigten die Budenheimer gut und konnten die letzte Druckphase von Livingroom überstehen. Am Ende trennte man sich mit einem fairen 2:2.

Die Highlights des Spieles können im Internet auf „staige.tv/spiel/169814/highlight“ nachgeschaut werden.

Am 6.11.22 spielt die Budenheimer Zweite wieder auswärts. Um 13 Uhr trifft man auf den SV Vitesse Mayence.