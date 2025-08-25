"gerechtes Remis" zwischen Fallersleben und FT Braunschweig

In der ersten Halbzeit erwischte Fallersleben den besseren Start. Nach einem Angriff über die linke Seite traf Carlo Fischer in der 24. Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber. FT Braunschweig tat sich zunächst schwer, fand im Ballbesitz nicht die nötige Stabilität und musste den knappen Rückstand mit in die Kabine nehmen.

Nach der Pause steigerten sich die Gäste deutlich. Mit mehr Überzeugung und Kontrolle im eigenen Spiel setzten sie den VfB unter Druck. In der 68. Minute belohnte sich FT schließlich: Luca Faustmann traf nach einem schnellen Angriff zum 1:1. Zwar hatte auch Fallersleben in der Schlussphase noch Möglichkeiten, doch letztlich blieb es beim gerechten Unentschieden.

„Letzten Endes ist das Ergebnis ernüchternd für uns, aber auch gerecht. Die erste Halbzeit war nicht gut, da fehlte die Stabilität im Ballbesitz. Nach der Pause haben wir es deutlich besser gemacht, trotzdem hatte Fallersleben auch Konterchancen. Am Ende geht das Ergebnis so in Ordnung“, erklärte FT-Trainer Julian Runzer nach der Partie.

weiter geht es für die Freien Turner am Samstag mit dem Spitzenspiel gegen den 1. SC Göttingen 05. Fallersleben empfängt am Sonntag BSC Acosta.