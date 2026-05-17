"Gerechtes Remis" zwischen dem Bovender SV und Volkmarode

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV und RW Volkmarode trennten sich in einer intensiven Partie torlos mit 0:0. Während Bovenden über weite Strecken mehr Ballbesitz hatte, verteidigte Volkmarode diszipliniert und nahm am Ende einen weiteren Punkt im Abstiegskampf mit.

„Das war heute insgesamt zu wenig“, erklärte Bovenden-Trainer Yannick Broscheit nach der Partie. Seine Mannschaft habe das Spiel in der ersten Halbzeit zwar „mit Ballbesitz gut im Griff“ gehabt und sich „Chance um Chance“ erspielt, die Möglichkeiten aber nicht nutzen können.

Besonders hob Broscheit die Leistung von Jona Wehofsky hervor. Der Flügelspieler sei „heute der auffälligste Akteur“ gewesen und habe „gefühlt 15 Kilometer abgerissen“. Defensiv ließ der Bovender SV laut seinem Trainer „keinen einzigen Torabschluss aus dem Spiel heraus“ zu, lediglich Standards hätten für etwas Gefahr gesorgt.

Auch Volkmarodes Trainer Collin Gerstung sah Vorteile für die Gastgeber im ersten Durchgang: „Die erste Halbzeit gehörte Bovenden, die hatten ein bisschen mehr Spielanteile.“ Dennoch habe seine Mannschaft „ganz gut verteidigt“ und nur „zwei, drei Chancen zugelassen“.

Auch im zweiten Durchgang fehlten die Tore

Nach der Pause wurde Volkmarode mutiger. „In der Halbzeit haben wir ein bisschen was angepasst“, sagte Gerstung. Während Bovenden weiter mehr Ballbesitz hatte, seien die klareren Chancen nun auf Seiten der Gäste gewesen. Kurz nach Wiederbeginn vergaben die Gäste mehrere gute Möglichkeiten, ehe kurz vor Schluss ein Kopfball beinahe noch den Lucky Punch gebracht hätte. „Den hat der Torwart von der Linie gekratzt“, berichtete Gerstung.

Broscheit bemängelte bei seiner Mannschaft vor allem die fehlende Durchschlagskraft: „Insgesamt fehlte uns heute die nötige Durchschlagskraft im letzten Drittel.“ Gleichzeitig lobte er die Defensivarbeit erneut. Die einzig wirklich gefährliche Aktion der Gäste sei „ein Kopfball kurz vor Schluss“ gewesen, den Theodor Bachmann „souverän parierte“. Die Hausherren bleiben weiterhin die beste Defensive der Liga, man verpasste es aber, an Göttingen 05 vorbeizuziehen.

Für den Bovender Coach passte das Ergebnis letztlich zum Spielverlauf. „Am Ende ist der Punkt für den Gegner dennoch verdient, da sie konsequent die Null gehalten haben“, sagte Broscheit. Zudem verwies er auf die schwierige Personalsituation: „Abschließend kann man noch sagen, dass kein anderer Landesligist in der Lage wäre, zu spielen, wenn 14 Mann fehlen.“ Die Hausherren stellten dennoch einen 14-Mann-Kader.

Auch Gerstung konnte mit dem Punkt leben. „Am Ende ist es wieder ein Punkt, den wir mitnehmen, aufgrund des Spielverlaufs auch gerechtfertigt“, erklärte der Trainer. Ein Sieg wäre aus seiner Sicht „ein absoluter Lucky Punch gewesen“. Abschließend zog er ein positives Fazit: „Aufgrund der ersten Halbzeit und auch der zweiten Halbzeit ist das ein gerechtes Unentschieden.“

Tabellarisch ist der Punkt jedoch fast zu wenig. Nach nun sechs Partien ohne Sieg in Serie, bleibt Volkmarode auf dem zwölften Platz und muss in den letzten beiden Spielen hoffen, dass die Konkurrenz federn lässt.