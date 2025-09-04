Gerechtes Remis zwischen Aufsteiger Hattstedt und Eckernförde

In einem eher durchschnittlichen Landesligaspiel trennten sich am Mittwochabend der Aufsteiger TSV Hattstedt und der Oberliga-Absteiger Eckernförder SV 1:1 (0:1). Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kiesbye setzt damit ihre kleine Serie fort und ist seit drei Spielen ungeschlagen. Der Eckernförder SV bleibt auch im vierten Auswärtsspiel ungeschlagen, holt aber erstmals keinen Sieg. Zudem stellt die Mannschaft von Trainer Maik Haberlag mit erst fünf Gegentoren die beste Abwehrreihe der Liga, hat es aber verpasst, den Abstand auf Spitzenreiter TSB Flensburg zu verkürzen.

In einem an Höhepunkten und Torraumszenen sehr armen Spiel, das durch zwei starke Abwehrreihen geprägt war, neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken gegenseitig. Eckernförde hatte zwar über weite Strecken mehr Ballbesitz, doch wirklich zwingend wurden die Gäste von der Ostseeküste nur selten in einem sehr fairen Spiel. Viele lange Bälle der Mannschaft von Trainer Maik Haberlag, die in der Regel an Nils Woelki adressiert waren, konnten von der starken Hattstedter Hintermannschaft unschädlich gemacht werden.

Nils Woelki trifft zur Pausenführung

In Ballbesitz hatte der Aufsteiger jedoch seine Schwierigkeiten, denn meist verpufften aussichtsreiche Aktionen im Ansatz durch zu schnelle Ballverluste oder Fehlpässe. So war es über weite Strecken ein sehr zerfahrenes Spiel.

Eine der wenigen gelungenen Aktionen führte dann kurz vor der Pause doch noch zu einem Treffer. Nach einem langen Ball über die Kette, bei dem sich der Hattstedter Innenverteidiger verschätzt hatte, war Nils Woelki (44.) frei durch und traf zum Führungstreffer für die Gäste.

Lukas Völker köpft den Ausgleich

Auch in der zweiten Hälfte bekamen die knapp 200 Zuschauer in Hattstedt nur selten gelungene Offensivaktionen geboten. Einer der wenigen Höhepunkte aus Sicht der Gastgeber war der aber durchaus verdiente 1:1-Ausgleich durch einen Kopfballtreffer von Lukas Völker (70.) nach einer Flanke aus dem Halbfeld durch Nico Thiesen.

Stimmen zum Spiel

Trainer Maik Haberlag (Eckernförder SV): „Die Bedingungen für uns mit der relativ späten Anfahrt waren schon schwierig. Im Spiel hatten wir gefühlt sechzig oder siebzig Prozent Ballbesitz. Uns fehlte aber die Sauberkeit im letzten Drittel. Wir haben insgesamt wenig zugelassen. Das ist ein gutes Ergebnis für dieses Spiel, das passt.“

Sebastian Kiesbye (Trainer TSV Hattstedt)

TSV Hattstedt: Boysen – Baouche, Jannik Heider, Poschkamp (73. Wullenweber), Jorden – Thiesen, Jaber – Sander (68. Yassine) – Jeßat (62. Völker), Ademi (46. Jonas Heider), Tjerk Jensen.

Trainer: Sebastian Kiesbye.

Eckernförder SV: Sievers – Röschmann (83. Huber), Knittel, Daniel, Andreas – Behrens (74. Witte), Clausen, Mohr (78. Hamann), Stoeterau – Woelki (74. Hansen), Apitz (66. Altendorf).

Trainer: Maik Haberlag.

Schiedsrichter: Lutz Jessen (Stjernen IF Flensborg).

Assistenten: Jerrick Christiansen, Jonas Rood.

Zuschauer: 200 in Hattstedt.

Tore: 0:1 Nils Woelki (44.), 1:1 Niklas Völker (70.).