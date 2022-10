Intensives Duell: Moritz Klein (l.) und Arminias Nick Krueckels.⇥Foto: Roeger – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Gerechtes Remis zwischen Arminia und der Eintracht Eilendorf und Verlautenheide trennen sich in einem chancenarmen Landesliga-Spiel mit 1:1. Auf beiden Seiten treffen Ex-Spieler des anderen Clubs.

Fußballerische Feinkost war es nicht, die am Sonntag im Stadion an der Linde geboten wurde. Arminia Eilendorf und Eintracht Verlautenheide teilten nach einem chancenarmen 1:1 (0:0) die Punkte. Besonders im ersten Durchgang gab es fast keine Chancen zu sehen in einem Spiel, das von vielen Nickligkeiten und Diskussionen mit dem Schiedsrichter geprägt war

Die Torhüter waren fast nur nach Standardsituationen gefordert – so lenkte Eilendorfs Keeper Justin Strauch etwa eine scharfe Flanke von Moritz Klein über die Latte (12.). Vehement forderte Eintracht-Trainer Dennis Buchholz eine bessere Körpersprache von seinem Team – und sah den optimalen Auftakt in die zweite Hälfte. Onur Baslanti, der selbst von 2015 bis 2017 für die Arminia spielte, zog in der 50. Minute in den Strafraum, wo er von Semih Yilmaz gelegt wurde. Baslanti trat selbst an und verwandelte souverän zur Führung für die Gäste (51.).