Gerechtes Remis in Wolfegg

Turbulenzen im Strafraum – Foto: Mark Zengerle

Nach einem sehr positiven Start in die Rückrunde war die SGM Beuren/Rohrdorf am vergangenen Sonntag auswärts in Wolfegg zu Gast.

Zu Beginn waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft, jedoch konnten die ersten Chancen beider Teams nicht genutzt werden. Nach 26 Minuten konnte der SV Wolfegg durch J. Dischl auch in Führung gehen. Bis zu diesem Zeitpunkt eine relativ verdiente Führung. Danach fand die SGM aber besser ins Spiel und hatte die Möglichkeiten den Ausgleich zu erzielen, konnte sich aber vor der Halbzeit nicht belohnen. Mit einem 0:1 ging es somit in die Halbzeit. Nach der Halbzeit kam die SGM aber dominanter zurück und konnte in Minute 46 nach schönem Spielzug über die linke Seite und mehrere Stationen durch Maxi Hörburger sehenswert ausgleichen. Danach war das Spiel sehr ausgeglichen und eher geprägt von kleineren und einigen taktischen Fouls. Generell lag das Spiel in der 2ten Hälfte sehr auf der Kippe und konnte jederzeit auf eine Seite oder die andere Seite umschlagen. Leider konnte sich die SGM nach Chancen von Domi Prinz und Konstantin Detki leider nicht belohnen. Jedoch gab es auch Chancen für den SV Wolfegg das 1:2 zu erzielen, diese konnten ihre Chancen aber auch nicht nutzen. In der Schlussphase war das Spiel somit leicht hitzig, aber schlussendlich konnte sich keine Mannschaft zwingend durchsetzen. Generell geht das 1:1 Unentschieden schlussendlich für beide Mannschaften in Ordnung. Nun liegt der Fokus der SGM Beuren/Rohrdorf auf dem nächsten Auswärtsspiel in Neukirch.

Bericht von Konstantin Detki, SGM Beuren/Rohrdorf