Gerechtes Remis in wildem Derby

Unsere wieder mal stark ersatzgeschwächte zweite Mannschaft kam auf dem Etzenroter Kunstrasen gut ins Spiel und bereits nach drei Minuten zu ihrer ersten Möglichkeit. David Bossert spielte den Ball in den Lauf von Michael Kronenwett, der im Abschluss leider ein wenig verzog. So blieb die frühe Auerbacher Führung aus und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel ohne viele Chancen auf beiden Seiten, wenngleich die Hausherren sich Mitte der ersten Halbzeit ein kleines optisches Übergewicht erspielten. Eine aussichtsreiche Möglichkeit für den TSV vergab Erik Schmidt im direkten Duell mit Etzenrots Keeper Kronenwett. Das rächte sich nach einer guten halben Stunde, als ein Abstimmungsfehler in der Auerbacher Hintermannschaft den Hausherren das 1:0 durch Tom Dreher ermöglichte. Den Ausgleich auf den Silbertablett serviert bekam der TSV nach einem Handspiel im Strafraum, doch Bossert vergab den fälligen Elfmeter (42.). Also blieb es beim Pausenstand von 1:0.

Kurz nach dem Wiederanpfiff profitierte Bossert von einem Fehlpass im Etzenroter Aufbauspiel und stellte dann doch noch auf 1:1 (50.). Eine gute Viertelstunde später legte sich die Heimelf den Ball dann ins eigene Netz und die TSV-Reserve ging sogar in Führung (67.). Das wollte das Stubenrauch-Team natürlich nicht auf sich sitzen lassen und rannte mit gehörig Wut im Bauch gegen die drohende Niederlage an. In der 80. Minute stach Joker Polz schließlich für die Hausherren zum 2:2. In der wilden Schlussphase entschied der Schiedsrichter nach einem branchenüblichen Luftzweikampf auf Strafstoß für Etzenrot. Polz ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte zur neuerlichen Führung für seine Farben (87.). Wer geglaubt hatte, das sei der Schlusspunkt in diesem Derby, sah sich schnell getäuscht. Bossert hämmerte einen Freistoß an die Latte, Weiß verpasste zwar den Nachschuss, doch Schwab stand goldrichtig und besorgte das 3:3 für die TSV-Reserve (89.). In der Nachspielzeit wurden die Auerbacher Konterchancen nicht mehr sauber zu Ende gespielt und auch Etzenrot kam zu keinem nennenswerten Abschluss mehr, sodass es beim für beide Seiten schlussendlich leistungsgerechten Unentschieden blieb.