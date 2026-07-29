🗣: "Gerechtes" Remis in Schwabing – KSC feiert "tollen" Sieg

Andreas Faber und der FC Unterföhring mussten sich dem Kirchheimer SC geschlagen geben. – Foto: Markus Nebl

Englische Woche in der Landesliga Südost! Während am heutigen Mittwoch weitere Partien anstehen, konnte der Kirchheimer SC gestern bereits den FC Unterföhring besiegen. Die Stimmen der Trainer.

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: "Es war heute ein sehr intensives Spiel. Die erste Halbzeit gehörte uns, die ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit gingen an Hallbergmoos. Die letzten 15 Minuten waren dann ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams das Spiel noch auf ihre Seite hätten ziehen können. Für die Zuschauer war es sicherlich ein sehr spannender Fight.

Unser 1:0 war hervorragend herausgespielt. Beeindruckend, welche Qualität Lasse Beethäuser nach seiner langen und komplizierten Verletzung sofort wieder in unser Spiel bringt! Ein Kompliment aber an die gesamte Mannschaft. Teilweise haben wir guten Fußball gespielt, gleichzeitig aber auch die mentalen Tugenden gezeigt, als es darauf ankam. Am Ende ist das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis."

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: "Über die gesamten 90 Minuten haben wir defensiv relativ wenig zugelassen und kompakt verteidigt. Leider waren wir vor dem 0:1 nicht wachsam genug. Sowohl beim langen Ball auf den Flügel als auch im Zentrum gegen Sibilia haben wir zu spät geschaltet und waren folgerichtig die entscheidenden Schritte zu spät. Ein Torjäger seiner Qualität nutzt das natürlich eiskalt aus. Mit Ball war das in der ersten Halbzeit nicht das, was die Jungs eigentlich können. Wir agierten etwas lethargisch, zu ungenau und mit zu wenig Tempo. Auch die Seitenverlagerungen, die uns große Räume eröffnet hätten, haben wir nicht konsequent genug umgesetzt. Nach der Pause war es dann ein ganz anderer Auftritt. Wir waren aggressiver und haben mit deutlich mehr Druck nach vorne gespielt. Der Ausgleich entsteht durch eine Balleroberung im Zentrum und natürlich durch ein Traumtor von Bene Orth. Die Jungs haben bis zum Schlusspfiff den Willen gezeigt, das Spiel komplett zu drehen. Allerdings waren wir im letzten Drittel beziehungsweise beim entscheidenden Pass im und um den Strafraum zu ungenau. Da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen. Aufgrund der schwachen ersten Halbzeit müssen wir mit dem Punkt aber leben. Wir werden weiter daran arbeiten, unser Spiel über die vollen 90 Minuten durchzuziehen, und freuen uns jetzt riesig auf unser erstes Heimspiel der Saison."

Andreas Faber, Trainer des FC Unterföhring: "Es ist immer noch ärgerlich. Die erste Halbzeit war fürchterlich – wir haben alles vermissen lassen, was wir eigentlich spielen können und wollen. In der zweiten Halbzeit waren die ersten 15 bis 20 Minuten in Ordnung, insgesamt war unser Auftritt aber wirklich nicht gut. Meine Jungs müssen daraus lernen, dass 80 Prozent niemals reichen werden. Positiv war die Moral: Trotz des schwachen Spiels haben wir bis zum Schluss alles rausgehauen. Glückwunsch an Kirchheim." Maximilian Riedmüller, Trainer des Kirchheimer SC: "Das war ein toller und verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit hätten wir uns noch mehr belohnen können. Nach dem 1:1 haben wir sehr gut reagiert und das zweite Tor nachgelegt. Am Ende machen wir es nochmal spannend, umso emotionaler war dadurch der Abpfiff. Glückwunsch an meine Mannschaft."

Heute, 19:30 Uhr VfB Forstinning Forstinning SB Chiemgau Traunstein Traunstein 19:30 PUSH

Heute, 19:30 Uhr TSV Murnau TSV Murnau SpVgg Unterhaching Haching II 19:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr ESV Freilassing Freilassing SSV Eggenfelden Eggenfelden 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün TSV Grünwald Grünwald 18:30 PUSH