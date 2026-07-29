🗣: "Gerechtes" Remis in Schwabing – "Fürchterliche" Halbzeit vom FCU

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: "Es war heute ein sehr intensives Spiel. Die erste Halbzeit gehörte uns, die ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit gingen an Hallbergmoos. Die letzten 15 Minuten waren dann ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams das Spiel noch auf ihre Seite hätten ziehen können. Für die Zuschauer war es sicherlich ein sehr spannender Fight.

Ein Kompliment aber an die gesamte Mannschaft. Teilweise haben wir guten Fußball gespielt, gleichzeitig aber auch die mentalen Tugenden gezeigt, als es darauf ankam. Am Ende ist das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis."

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: "Über die gesamten 90 Minuten haben wir defensiv relativ wenig zugelassen und kompakt verteidigt. Leider waren wir vor dem 0:1 nicht wachsam genug. Sowohl beim langen Ball auf den Flügel als auch im Zentrum gegen Sibilia haben wir zu spät geschaltet und waren folgerichtig die entscheidenden Schritte zu spät. Ein Torjäger seiner Qualität nutzt das natürlich eiskalt aus.

Mit Ball war das in der ersten Halbzeit nicht das, was die Jungs eigentlich können. Wir agierten etwas lethargisch, zu ungenau und mit zu wenig Tempo. Auch die Seitenverlagerungen, die uns große Räume eröffnet hätten, haben wir nicht konsequent genug umgesetzt.

Nach der Pause war es dann ein ganz anderer Auftritt. Wir waren aggressiver und haben mit deutlich mehr Druck nach vorne gespielt. Der Ausgleich entsteht durch eine Balleroberung im Zentrum und natürlich durch ein Traumtor von Bene Orth. Die Jungs haben bis zum Schlusspfiff den Willen gezeigt, das Spiel komplett zu drehen. Allerdings waren wir im letzten Drittel beziehungsweise beim entscheidenden Pass im und um den Strafraum zu ungenau. Da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen.

Aufgrund der schwachen ersten Halbzeit müssen wir mit dem Punkt aber leben. Wir werden weiter daran arbeiten, unser Spiel über die vollen 90 Minuten durchzuziehen, und freuen uns jetzt riesig auf unser erstes Heimspiel der Saison."