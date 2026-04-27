Gerechtes Remis in einer intensiven Begegnung

– Foto: Achim Keller

Zuschauer: 260

Schiedsrichter:

Paul Züfle (FC Böhringen / Bezirk Bodensee)

Assistenten:

(1.) Oskar Lorenz

(2.) Ben Anthony Crous

Besondere Vorkommnisse:

Gelb-Rote Karte: Ablie Suwareh (69., VfR Hausen – Foulspiel)

Gelb-Rote Karte: Josip Milardovic (87., FC Teningen – Foulspiel)

Der VfR Hausen bietet dem Tabellenersten …

… über die gesamte Spielzeit von 94 Minuten die Stirn.

Die Sautner/Häringer-Elf bewies auch gegen den klaren Tabellenführer die ansteigende Konstanz und Leistungssteigerung in der Rückrunde. Verdient wurde der 18. Punkt eingefahren – und das nach 10 Spielen. Genauso viele wie in 15 Spielen in der Vorrunde.

Gegen den FCT fehlte der noch gesperrte Ergi Alihoxha. Dafür waren die zuletzt fehlenden Muhammed Aslan und Fernando Gomez wieder im Kader der Möhlinkicker. Das Match hatte eine hohe Intensität, meist jedoch nur von Box zu Box, denn die Strafräume waren von beiden Defensivreihen meist sehr gut bewacht.

In der 18. Minute flankte Ablie Suwareh von der rechten Seite, doch leider versprang dem fast freistehenden Shqipon Bektasi der Ball. Im Gegenzug fiel das 0:1 (19.): Joel Thoma bereitete von rechts vor und im zweiten Versuch vollendete Maximilian Resch im Liegen.

Danach jeweils eine Halbchance für Niklas Froß (22., FCT) und Philipp Schnurr (38., VfR). Tom Schellbach vom VfR kam dem Treffer am nächsten, doch sein Kopfball (40.) rauschte aus 13 Metern am linken Dreieck vorbei. Kurz vor der Halbzeit fiel dann doch noch der verdiente und umjubelte 1:1-Ausgleich (43.) für die Gelb-Schwarzen.

Eine Flanke legte Yannick Häringer butterweich auf Leandro Einecker ab, und dieser setzte den Ball satt ins rechte untere Eck.

Minute 54: Gästespieler Silas Drumm jagte einen Direktschuss ganz knapp über das rechte Dreieck.

Beide Mannschaften arbeiteten unermüdlich, scheuten aber das letzte Risiko – der Respekt voreinander war groß.

In der 69. Spielminute hatte die „gelbe Karten-Wedelei“ von Schiedsrichter Paul Züfle leider eine negative Konsequenz für den Heimclub: Ablie Suwareh musste mit Gelb-Rot vom Feld.

Bei 12 gelben Karten (!!!), wovon zwei in Gelb-Rot mündeten, entsteht der Eindruck, das Spiel sei sehr hart gewesen. Doch weit gefehlt – es gab für viele Lappalien völlig unnötig den „gelben Karton“.

Wenn es nur so viele gute Tormöglichkeiten gegeben hätte.

In der 72. Minute prüfte Yannick Häringer den Gästekeeper Marco Schienle, der mit dem 18-Meter-Schuss jedoch keine Probleme hatte. Gästespieler Josip Milardovic musste nach 87 Minuten ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz.

Beinahe wäre Teningen in der 93. Spielminute noch der Siegtreffer gelungen: Der eingewechselte Stephan Stübbe war nach einem Steckpass schon fast an VfR-Goalie Marvin Mettenberger vorbei. Doch mit einer tollen Reaktion „krallte sich Mette“ den Ball in höchster Not.

Ein 1:1, das am Ende beide Teams zufriedenstellte (!!!).

Nun geht es in den Mai und in die letzten fünf Saisonpartien. Das nächste Match ist am kommenden Sonntag, den 03.05.2026, um 15:00 Uhr beim Tabellenfünften SV Bühlertal.

Dabei geht es nach oben auf den „Mittelberg“. Unsere Jungs um Kapitän Maximilian Faller wollen die unglückliche 0:1-Heimniederlage aus der Vorrunde unbedingt wettmachen.

Gehen wir’s an – VfR Hausen Team 1

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)