Gerechtes Remis in Dottingen!

Gegen die Oberligareserve des Freiburger FC trennten sich die Dottinger am Ende mit einem leistungsgerechten 1:1. In der ersten Halbzeit hatte die junge FFC Mannschaft Vorteile und auf dem seifigem Untergrund kamen die Gastgeber zunächst nicht richtig in die Partie. So gehörte auch die erste gute Chance den Gästen in der 9. Minute, als Gästespieler Matti Scheuer aussichtsreich am Dottinger Tor vorbei schoss. In der 16. Minute war dann Dottingens Torhüter Kai Vogler zur Stelle und parierte stark gegen Gästespieler Sinka. Nochmals die Gäste in der 21. Minute, doch wiederum Keeper Kai Vogler mit starker Reaktion gegen Gästespieler Lion Lange. Die erste nennenswerte Chance auf Seiten der Gastgeber dann in der 24. Minute, doch Ardian Pfeiffer aus spitzem Winkel traf nur das Außennetz des Gästetores. Danach aber fingen sich die Gastgeber und die Partie bis zur Pause völlig offen. Dottingen dann effektiv nutzte die erste richtig gute Gelegenheit zur Führung in der 36. Minute. Jonas Rinderle passte den Ball auf Yann Bellemare, der seinen Gegenspieler abschüttelte und den Ball durch die Beine von Gästekeeper Martens zur 1:0 Führung einnetzte. Bis zur Pause tat sich dann nicht mehr viel, die Führung für Dottingen doch insgesamt etwas glücklich nach dem Spielverlauf. Ganz anders dann die Chancenqualität in der zweiten Halbzeit für die Gastgeber. In der 51. Minute Freistoß durch Angelo Minardi und Jonas Rinderle war vielleicht etwas überrascht wie frei er zum Kopfball kam und setzte den Ball per Aufsetzer knapp über das Tor, das hätte das 2:0 sein können. Aber auch die Gäste gefährlich in der 59. Minute durch Gästespieler Sinka, der den Ball aber über das Dottinger Tor schoss. Kurz darauf erneute Großchance für Dottingen als Angelo Minardi fast perfekt zum Gästetor im Strafraum stand, setzte aber den Ball neben den Kasten. Spätestens in der 65. Minute hätte dann das 2:0 fallen müssen, doch nach klasse Vorarbeit durch Yann Bellemare köpfte Kapitän Mario Paolillo den Ball an die Querlatte. Ein 2:0 in dieser Phase hätte wohl die Entscheidung bedeutet, zumal auch Dottingens Jojo Link nochmals am zweiten Pfosten einen Kopfball aussichtsreich postiert nicht platzieren konnte. Die Gäste kamen in der Schlussphase dann nochmals stärker auf und in der 80. Minute fiel dann doch noch der 1:1 Ausgleich. Gästespieler Mohamed Daoudi traf aus halblinker Position aus 16 Metern flach ins lange Eck zum Ausgleich. In den Schlussminuten parierte Dottingens Torhüter Kai Vogler zweimal nochmals ganz stark und hielt zumindest den Punkt fest. Auf der Gegenseite scheiterte aber auch nochmals Yann Bellemare aus 16 Metern an Gästetorhüter Martens. Insgesamt vom Spielverlauf ein gerechtes Remis, Dottingen hatte allerdings in der 2. Halbzeit dreimal die 2:0 Entscheidung buchstäblich auf dem Kopf liegen gelassen!!