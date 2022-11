Gerechtes Remis im U-Duell zwischen SC Paderborn und Preußen Münster Zwar konnten sich die Paderborner erneut keine hohe Anzahl an Torchancen erarbeiten, zeigten jedoch im Spitzenduell wiederum eine gute Defensivleistung,

Auf der anderen Seite musste der Trainer von der U21 des SC Paderborn auf seinen besten Torschützen Czok verzichten, mit Fünf Toren ist er der beste Torschütze auf Paderborner Seite. Heim gesperrt nach einer Roten Karte aus dem ASC Dortmund Spiel, musste das letzte Spiel seiner Rotsperre absitzen. Überraschend verzichtete Thomas Bertels diesmal auf eine 3er Kette in der Abwehr, ließ Bauer und Strohdick draußen, um mit einer 4er Kette in der Abwehr zu starten(Oelkers, Kiefer, Donner, Stabenau). Thomas Bertels veränderte seine Elf auf Vier Positionen. Czok(Angeschlagen) fehlte im Kader, desweiteren nahmen Dogan, Strohdiek und Bauer auf der Bank Platz, für sie rückten Hemazro, Lakämper und Wendt in die Startaufstellung

Nur Zwei Minuten später setzte Selutin einen Freistoß gut geschossen nur Zentimeter links vorbei(20.). Ausgerechnet in der besten Phase von Münster, war es eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr die Leihgabe Bindemann eiskalt ausnutzte zur 0:1 Führung(21.). Münster machte in der Phase den besseren Eindruck, konnte aber seine Form im laufe des ersten Durchgang aber nicht halten. Nicht leichter wurde es für Thomas Bertels als er das erste mal Verletzungsbedingt wechseln musste für Hemazro der raus musste kam Dilhan Demir der mit einer Gesichtsmaske spielte(34.). Wie aus dem Nichts schlug Paderborn zum 1:1 zu, eine Flanke von Lakämper die eigentlich in den Strafraum sollte, verunglückte so sehr das sie unter der Latte einschlug. Schabbing flog machtlos vorbei(36.). Bis zur Halbzeitpause passierte nicht mehr viel in den Strafräumen, so ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Chancenarme Zweite Hälfte

Die Zweite Halbzeit war wenig aufregend. Den Zuschauern wurde kein atemberaubende Auseinandersetzung geboten, auf beiden Seiten gabe es nicht viele gefährliche Abschlüsse, wenn doch war meist viel Zufall im Spiel. Die Offensivbemühungen endeten dabei meist vor dem Strafraum an der Gegnerischen Abwehr. Beide Teams vermochten sich nicht entscheidend durchzusetzen. Es war über weite Strecken eine umkämpfte Partie, mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, kein schönes Spiel für die 75 anwesenden Zuschauer. Viele Ungenauigkeiten machten sich im Spiel bemerkbar.

Zweite Verletzungsbedingte Auswechslung für Paderborn

Die nächste Hiobsbotschaft erreichte bereits in den ersten Minuten des zweiten Durchgang SCP Coach Bertels, nach einem Zweikampf, blieb Oelkers auf dem Boden liegen, schrie auf und konnte das Spielfeld nur mit Zwei Mitspielern die ihn stützten verlassen. Ganz bitter da Oelkers erst vor kurzem von einer langen Verletzungspause seine ersten Spiele machten durfte. Für Oelkers musste Coskun die linke Abwehrseite nun dicht machen(50.).

Torspektakel bleibt auch bis zum Ende aus

Keine Mannschaft konnte sich im weiteren Verlauf wirklich in der anderen Hälfte festsetzen, Abschlussmöglichkeiten blieben lange Zeit Mangelware. Nach 56 gespielten Minuten sorgte Paderborn noch für Torgefahr als Demir eine gefährliche Flanke von Stabenau über die rechte Seite nur knapp am langen Pfosten verpasste(56.). Zu gut standen beide Mannschaften in der letzten Reihe vor dem Tor, beide hatten so ihre Probleme im letzten Drittel. Die Durchschlagskraft fehlte auf beiden Seiten. Wenn es mal noch gefährlich wurde, dann war viel Zufall dabei, sowie in der 66 Minute als Preußen Keeper Schabbing eine Unsicherheit zeigte die Kugel nach einem Freistoß schon sicher in den Händen hatte, aber doch raus flutschte, konnte Donner nicht profitieren, visierte nur das Außennetz an(66.) Beide Mannschaften schenkten sich nichts, so rasselte die Partie vor sich hin im Mittelfeld des Spielfeldes. Münster U23 Trainer reagierte nochmal brachte Steinfeldt für Atmaca(70.). Sein Gegenüber Jashari für Pereux(72.), beide wollten noch auf den Sieg spielen, aber zu hektisch war es auf dem Feld . Wirklich eine Idee den Abwehrriegel zu knacken, hatte keiner. In der Schlussphase hatte Paderborn aber Glück als der eingewechselte Steinfeldt die beste Chance im zweiten Durchgang nicht nutzen konnte, erneut war viel Zufall im Spiel, als Kiefer eine Flanke unglücklich mit dem Knie genau vor die Füße von Steinfeldt abfälschte, der ließ aber das 1:2 liegen, zog die Kugel per direktabnahme hauchdünn drüber(87.). Beide mühten sich noch konnten aber keine weiteren zwingenden Torchancen herauspielen, so endete die Partie leistungsgerecht 1:1 .

