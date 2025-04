Gerechtes Remis im Topspiel

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Sebastian Bühler (90. Björn Kempe), Robin Zimmermann (83. Aaron Padilla Sanchez)

Daniel Bockstahler, Kaiss Baktiary

Trotz einer guten Leistung reichte es für den FV Nimburgin Bötzingen nur für einen Punkt. Man lieferte sich mit dem Tabellendritten ein äußerst spannendes Spiel, welches 2:2 endete.

Dem FVN gelang ein Traumstart, da man bereits nach 3 Minuten in Führung ging.

Kaiss Baktiary setzte sich gut durch und Robin Zimmermann machte das 1:0. Die

Führung hielt jedoch nicht lange. Bereits in der 8. Minute glich der FV Bötzingen aus.

Lange Zeit passierte dann nichts, wobei der FVN ein leichtes Chancenplus hatte.

In der 38. Minute vollendete dann der schnelle Oinguelaeinen Konter zur erneuten

Führung. Doch leider hielt auch diese nicht lange auf der Anzeigetafel, denn bereits

nur 6 Minuten später glichen die Gastgeber aus. So ging es dann in die Halbzeit.

In der 2. Halbzeit war es schwer für den FVN, die gute Abwehr der Gastgeber zu

bezwingen. Nach einigen Wechseln auf unserer Seite ging es dann in die Crunchtime. Man kam jedoch kaum mehr in die gefährliche Zone und so endete das Topspiel mit einem gerechten Remis. Sicherlich hätte man gerne 3 Punkte mitgenommen, dennoch kann man mit dem Punkt leben. Wichtig war es, eine Reaktion auf die vorherigen Leistungen zu zeigen und Bötzingen weiterhin auf Abstand zu halten. Beides war gelungen.

Der FVN bedankt sich bei den vielen mitgereisten Fans für die Unterstützung.

Nächsten Sonntag steht das nächste Topspiel zuhause gegen die SG aus Hecklingen und Malterdingen an. Anpfiff der Reservemannschaft ist um 12:30 Uhr, die erste Mannschaft beginnt um 15:00 Uhr. Der FVN hofft erneut auf zahlreiche Unterstützung.