Ein offener Schlagabtausch am Molkereiweg zwischen PSV Wesel und dem SV Budberg. – Foto: T.Ruitter

Gerechtes Remis im Landesliga-Duell zwischen PSV Wesel und SV Budberg Auf schwierigem Geläuf entwickelte sich eine kampfbetonte Begegnung mit vielen intensiven Zweikämpfen in der sich kein Team entscheidend absetzen konnte.

In der Landesliga Gruppe 2 zwischen dem PSV Wesel und dem SV Budberg trennten sich beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Bereits früh gerieten die Hausherren durch einen Strafstoß von Ole Egging in Rückstand, zeigten sich davon aber unbeeindruckt und spielten sehr mutig weiter nach vorne. Nach dem Ausgleich durch Oliver Dryka in der 31. Minute blieb die Partie offen und spannend. Beide Teams hatten im weiteren Verlauf Gelegenheiten, das Spiel für sich zu entscheiden, doch weder Wesel noch Budberg gelang der Lucky Punch. Gäste-Trainer Tim Wilke zeigte sich nach der Partie mit dem Punkt zufrieden, übte aber auch Kritik an der eigenen Mannschaft: „Heute war alles erwartbar. Wir wussten, dass uns ein schweres Auswärtsspiel bevorsteht. Wetter und Platzverhältnisse haben eine große Rolle gespielt – es war ein herbstlicher Tag mit Wind, Regen und einem sehr seifigen Untergrund. Was mir heute gefehlt hat, war die Intensität. Wir sind der Musik quasi das gesamte Spiel hinterhergelaufen, und das hat mich etwas enttäuscht.“ Trotzdem zog Wilke ein versöhnliches Fazit: „In der ersten Halbzeit war der PSV die stärkere Mannschaft, in der zweiten Hälfte war alles möglich. Beide Teams hätten den Lucky Punch setzen können. Am Ende ist es ein verdientes Unentschieden, mit dem ich gut leben kann. Einige Spieler müssen in naher Zukunft noch einen geistigen Schritt machen, damit wir uns als Team weiterentwickeln.“

Torjäger verletzt raus Ein Wermutstropfen für die Budberger war die verletzungsbedingte Auswechslung von Torjäger Moritz Paul, der zur Pause angeschlagen raus musste: „Moritz hatte nach einem Kopfballduell über Kopfschmerzen und Schwindel geklagt. Da bin ich in der Verantwortung, ihn zu schützen. Auch wenn er für unser Spiel enorm wichtig ist – die Gesundheit geht in solchen Fällen immer vor.“