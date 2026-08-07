Gerechtes Remis im Duell der Auftaktsieger

Der SV Rasensport und Bezirksliga-Absteiger Hagener SV haben sich am zweiten Spieltag der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, in einer intensiven und abwechslungsreichen Begegnung leistungsgerecht mit 1:1 (1:0) getrennt. Beide Mannschaften waren mit einem Sieg in die neue Saison gestartet und boten den Zuschauern ein Spiel mit zahlreichen Höhepunkten.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen Mitte der ersten Halbzeit verdient in Führung. Nach einer feinen Vorarbeit von Rückkehrer Felix Dalichhau traf Oliver Schedel zum 1:0. In der Folge erspielten sich beide Teams weitere gute Möglichkeiten, ließen diese jedoch ungenutzt.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Chancen gab es auf beiden Seiten, wobei der SV Rasensport die große Gelegenheit zur Vorentscheidung vergab. Der eingewechselte Oliver Wendt setzte den Ball nach rund einer Stunde Spielzeit an die Unterkante des Hagener Tores, verpasste damit jedoch das mögliche 2:0.
In der Schlussphase erhöhten die Gäste den Druck und wurden für ihren Einsatz belohnt. Zehn Minuten vor dem Abpfiff erzielte Til Engelmeyer den verdienten Ausgleich zum 1:1-Endstand.
Raspo-Trainer Björn Steffen zeigte sich nach der Partie mit dem Ergebnis einverstanden: „Das Ergebnis geht aus meiner Sicht in Ordnung. Wir gehen in der ersten Halbzeit in Führung und haben etwas mehr vom Spiel. In der zweiten Halbzeit hat Hagen immer mehr gedrückt, sodass am Ende der verdiente Ausgleich gefallen ist. Wir hatten aber immer wieder die Chance, das zweite Tor zu machen. Wenn du das nicht machst, brauchst du dich am Ende nicht zu beschweren, wenn das Spiel unentschieden ausgeht. Die Ergebnisteilung geht aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Meine Mannschaft hat insbesondere in der zweiten Halbzeit wirklich aufopferungsvoll verteidigt und sich dadurch den Punkt mehr als verdient.“