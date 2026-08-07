Gerechtes Remis im Duell der Auftaktsieger SV Rasensport und Hagener SV liefern sich intensives Kreisliga-Duell und trennen sich 1:1. von Michael Eggert · Gestern, 22:18 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Der SV Rasensport und Bezirksliga-Absteiger Hagener SV haben sich am zweiten Spieltag der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, in einer intensiven und abwechslungsreichen Begegnung leistungsgerecht mit 1:1 (1:0) getrennt. Beide Mannschaften waren mit einem Sieg in die neue Saison gestartet und boten den Zuschauern ein Spiel mit zahlreichen Höhepunkten.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen Mitte der ersten Halbzeit verdient in Führung. Nach einer feinen Vorarbeit von Rückkehrer Felix Dalichhau traf Oliver Schedel zum 1:0. In der Folge erspielten sich beide Teams weitere gute Möglichkeiten, ließen diese jedoch ungenutzt. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Chancen gab es auf beiden Seiten, wobei der SV Rasensport die große Gelegenheit zur Vorentscheidung vergab. Der eingewechselte Oliver Wendt setzte den Ball nach rund einer Stunde Spielzeit an die Unterkante des Hagener Tores, verpasste damit jedoch das mögliche 2:0.