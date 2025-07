Gerechtes Remis im chancenarmen Volksfest-Derby

Die Serie hält an, der TSV Dietfurt bleibt seit Jahren zum 7-Täler-Volksfest ungeschlagen. Im Derby gegen den TV Riedenburg reichte es in der Kreisliga 2 Regensburg aber für die Hausherren nur zu einem 1:1 (1:1)-Unentschieden. Für die Tore vor etwa 400 Zuschauern sorgten Benedikt Kolbinger für den TVR sowie Elias Teßmer für die Gastgeber.

Während die Gäste die siegreiche Elf vom Saisonauftakt auf nur einer Position veränderten, Jonas Kornprobst rückte für Peter Pollinger ins Team, musste Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer sein Team auf mehreren Positionen umbauen. Wegen einiger Verletzungen und Erkrankungen rückten Alexander Merkl sowie Stand-by-Spieler Tobias Schweiger ins Team. Im Laufe der Partie mussten zudem mit Christian Geß, Sebastian Fritz sowie Christoph Semmler gleich drei Akteure mit Oberschenkelverletzungen ausgewechselt werden. In einem überraschend chancenarmen Spiel waren die Dreiburgenstädter über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, doch Dietfurts umgebaute Hintermannschaft hatten Riedenburgs Angreifer gut im Griff. Nachdem Geß und Fritz in der 26. Minute das Feld verlassen musste, rückten der gesundheitlich angeschlagene Christoph Mödl sowie Teßmer in die Partie. Diese Umstellungen sorgten für eine gewisse Unordnung in Dietfurts Defensive, sodass Riedenburgs Rene Kelp (27.) nach einer Ecke freistehend zum Kopfball kam, den aber TSV-Keeper Lukas Schmid halten konnte. Kurze Zeit später sorgte ein Diagonalball von Semmler, der nun aus der Innenverteidigung agierte, auf Daniel Schneeberger für große Gefahr. Schneebergers Volleyabnahme wurde gerade noch zur Ecke abgefälscht. Auf der Gegenseite sorgte ein Eckball von TVR-Kapitän Wolfgang Kornprobst dann für die Riedenburger Führung. Kolbinger (35.) stand goldrichtig und nickte zum 1:0 für die Gäste ein. Doch diese Führung währte nur kurz: Teßmer (41.) jagte die Kugel aus dem Getümmel von der Strafraumgrenze mit einem Linksschuss flach zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Kurz nach dem Seitenwechsel verletzte sich Semmler, sodass nun Schweiger in die Dietfurter Innenverteidigung rückte. Die einzige Chance im zweiten Spielabschnitt für die 7-Täler-Kicker vergab in der 55. Minute Teßmer per Kopf aus kurzer Distanz nach schöner Flanke von Felix Stark. Ansonsten bestimmte Riedenburg weiter die Partie, ohne jedoch zu glänzen. Die einzige nennenswerte Chance gab es erst in der Nachspielzeit. Nach einem weiten Freistoß tauchte Kolbinger frei vor TSV-Schlussmann Schmid auf, drosch die Kugel aber aus spitzem Winkel über das Gehäuse. Somit blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden der ambitionierten Teams. Beide Trainer waren nach dem Schlusspfiff mit dem Ergebnis zufrieden: „Beide Mannschaften hatten wenig Chancen und agierten mit vielen langen Bällen. Gegen Dietfurt tun wir uns halt immer schwer und es ist unangenehm gegen sie zu spielen“, lautete das Fazit von Riedenburgs Trainer Andreas Schäffer. Dietfurts Übungsleiter Pfeifer lobte sein Team, das trotz der zahlreichen Umstellungen in der Defensive kaum Chancen zugelassen hat. „Man hat beiden Teams schon den Respekt voreinander angesehen. Natürlich wollten wir gewinnen, doch durch die zahlreichen Ausfälle nehmen wir den Punkt dankend mit“. Am morgigen Sonntag trifft Riedenburg im Heimspiel um 16 Uhr auf Lupburg, Dietfurt tritt erneut zur gleichen Zeit zu Hause gegen den SC Sinzing an.