Gerechtes Remis gegen TSV Bodnegg

SG Aulendorf – TSV Bodnegg 1:1 (0:0)

Die SG Aulendorf und der TSV Bodnegg trennen sich in einem sehr schwachen Kreisliga A1 Duell mit 1:1 Unentschieden. Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste allerdings unter gütiger Mithilfe der SGA. Nach einem Fehlpass im Aufbau schnappte sich der Bodnegger Marco Biesenberger den Ball und überlistete mit einem Weitschuss Aulendorfs Torspieler Sebastian Ludwig. So stand es bereits nach zwei Minuten 1:0 für die Gäste. Danach kamen die Gastgeber allmählich etwas besser in die Spur, ohne jedoch so richtig gefährlich zu werden. Die SG Aulendorf hatte zwar mehr Ballbesitz doch durch viele Unkonzentriertheiten im Aufbauspiel wurden die Jungs um ihren Kapitän Lukas Steinhauser nur ganz selten torgefährlich. Dennoch fiel kurz vor dem Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Uwe Schramm aus Ettishofen doch noch der Ausgleich. Patrick Moll stand goldrichtig und drückte den Ball zum 1:1 über die Torlinie. Mit diesem Ergebnis wurden dann auch die Seiten gewechselt.