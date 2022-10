Gerechtes Remis gegen Oedheim

Mit viel Aufwand und Moral zum verdienten Punktgewinn⚫️⚪️

Am 12. Spieltag hatte man die SpVgg aus Oedheim zu Gast, die nicht nur mit 6 Siegen aus den letzten 6 Spielen anreisten, sondern auch in Erkan Tagun mit einem Ex-Heinsheimer an der Seitenlinie.

Nachdem man personell wieder aufgrund der Ausfälle von Dennis Neuwirth, Nico Bräcklein und Felix Fuchs umdisponieren musste machte sich dies auch zu Beginn der Partie bemerkbar und die Gäste aus Oedheim waren zunächst die bessere Mannschaft, ohne dadurch jedoch zwingend zu werden.

Die erste gute TSV-Chance hatte man nach einem Dribbling durch Tom Fuchs, der Abschluss fiel jedoch etwas zu zentral aus.

Die Heinsheimer Mannschaft gewann mehr und mehr Selbstbewusstsein und kam durch Michael Nied zu zwei guten Gelegenheiten, die der Gästetorhüter entschärfen konnte.

Auch eine Flanke von Tom Fuchs rauschte an allen vorbei und erwies sich als brandgefährlich. Nachdem man durch Tizian Pohl zwei weitere gute Gelegenheiten hatte ging es in die Pause.

Der TSV war gut im Spiel und hatte gute Chancen, die Gäste mit ihrer hohen Qualität in der Angriffsreihe jedoch stets gefährlich.

Mit Beginn von Halbzeit zwei gestaltete sich das Spiel ausgeglichener und Oedheim kam besser und besser ins Spiel. In Minute 62 konnte Eren Tagun die Gäste per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung bringen.

Der Schock saß und nur kurz darauf konnte die SpVgg mit einem Freistoß, der durchrutschte, auf 0:2 erhöhen.

Unsere Mannschaft warf nun mehr nach vorne, tat sich jedoch schwer, zwingende Chancen zu erarbeiten. So musste eine Standardsituation von Noah Dürr herhalten, die Paul Neuwirth per Kopf gegen die Laufrichtung des Torhüters ins Netz bugsierte.

Die letzten 10 Minuten waren ein Anrennen auf den Ausgleich und auch an diesem Wochenende zeigte sich die Moral dieser 11 Mannen in schwarz-weiss.

Einen Freistoß, den Maurice Dürr als letzte Aktion in den Strafraum brachte, konnte Michael Nied zu Tizian Pohl verlängern, der das viel umjubelte 2:2 erzielte.

Erneut schaffte es unser Team, nie aufzuhören und glaubte stets an die eigene Stärke.

Ein letztlich auch aufgrund des Chancenübergewichts ein verdienter Punkt gegen einen starken Gegner aus Oedheim.