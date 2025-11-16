Gerechtes Remis an der Fuldatalstraße

Die erste Halbzeit verlief ohne größere Möglichkeiten auf beiden Seiten, und man sah sich schon mit dem 0:0 in der Kabine. Doch durch eine Unachtsamkeit der Wölfe stellte Olympia quasi mit dem Halbzeitpfiff auf 0:1.

Am heutigen Sonntag empfing die Schwiede-Elf Olympia Kassel auf dem heimischen Kunstrasenplatz.

In der zweiten Hälfte erhöhte der TSV den Druck auf den Gast und erspielte sich einige Möglichkeiten, die leider ungenutzt blieben. So war es Ali in der 79. Minute, der für den Ausgleich sorgte. Weitere Hochkaräter ließen die Wölfe wieder einmal liegen und erzielten keinen Lucky Punch am Ende der Partie.

Somit teilte man sich am Ende gerechterweise die Punkte.