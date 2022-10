Gerechtes 2:2 - VfV 06 kommt engagiert zurück Tolle Defensivleistung - aber zu wenig Zug nach vorn - starker Kampf in Unterzahl!

In Unterzahl hat die Domstadtelf Moral bewiesen- wenngleich sie spielerisch erneut Luft nach oben ließ. 610 Zuschauer sahen die Partie gegen Holstein Kiel II an der Pottkuhle und hofften auf einen Dreier - zur Halbzeit noch eine durchaus berechtigte Wunschvorstellung. Die Partie verlief bis dahin ausgeglichen mit optischen Vorteilen für die Unger-Jungs.Der VfV 06 hatte optisch Vorteile, aber zwingende Tor-Situationen blieben aus.

In der 44. Minute aber, zeigte Moritz Göttel umgehend seine Qualität als Goalgetter. Von der Strafraumgrenze aus schloss "Mo" mit einem satten Schuss ins untere Ecke ab. Null-Chance für den Kielkeeper. Eine weitestgehend ereignisarme 1. Halbzeit endete mit einer bis dahin verdienten Führung für den VfV 06.

In den zweiten 45 Minuten fand Kiel zunächst immer besser ins Spiel und Hildesheim hatte nur wenig Gegenmittel - insbesondere in der Effektivität aus dem Mittelfeld. 610 Zuschauer im FES befürchteten Schlimmeres - und so kam es dann auch. Eine konfuse Situation nach einem Kiel-Eckball führte zunächst zum Ausgleich, nach der gelb-roten Karte für Emre Aytun in der 70. Minute ging Kiel kurze Zeit später sogar auch in Führung.

Alles verloren? Nein - und das war das positive Merkmal dieser Regionalligapartie. In der Unger-Elf stimmts weiterhin. Ärmel aufkrempeln, zupacken - Tore schießen. Das war das Motto der letzen 15 Minuten - und der VfV 06 zeigte sich mental von seiner ganz starken Seite. In Unterzahl gelang zunächst der Ausgleich durch Hamudi Baghdadi und mit ein wenig mehr Verve hätte es womöglich noch zu einem Dreier gereicht.

Der VFV feiert somit einen weiteren Punkt auf dem zähen und steinigen Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt.