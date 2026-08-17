Gerechtes 1:1 zwischen Rantrum und Klausdorf

Damian Krause (li., TSV Rantrum) bringt sein Team in Front. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Klausdorf hat bei der Auswärtspartie beim TSV Rantrum einen Punkt mitgenommen. Am Ende einer intensiven und chancenreichen Begegnung stand ein leistungsgerechtes 1:1 (0:1) auf der Anzeigetafel. Während die Gastgeber im ersten Durchgang das Geschehen bestimmte, drückten die Gäste nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich und hatten in der Schlussphase sogar den Sieg auf dem Fuß.

Die Hausherren kamen nach einer kurzen Phase des Abtastens besser in die Partie und erarbeiteten sich optische Vorteile. TSV-Rantrum-Trainer Erik von Lanken schilderte die Entstehung des Führungstreffers: „Zum Tor hat uns dann allerdings Klausdorf geladen. Fehler oder Verteidiger hat über den Ball geschlagen und letztendlich konnte Marvin Theede, den Ball erlaufen, einmal quer auf Damian Krause und dann stand es da 1:0.“

Auch Klausdorfs Coach Dennis Trociewicz blickte auf diesen Moment zurück: „Erste Halbzeit war Rantrum, ja wahrscheinlich die einen Tick bessere Mannschaft. Gehen 1:0 in Führung Rantrum, nachdem wir in der Viererkette, ja einen Blackout hatten.“ Zudem hatten die Gastgeber in der ersten Hälfte Pech bei einem Lattentreffer zum möglichen 2:0, während Klausdorf kaum nennenswerte Torgelegenheiten verzeichnete.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Die Gäste wechselten doppelt, stellten taktisch um und traten deutlich aggressiver auf. „Sind richtig gut aus der Pause gekommen, haben, ja, Hundertprozentige von Linus Knöfel liegen lassen, der zentral aufs Tor zugelaufen ist und übers Tor geschossen hat“, sah Trociewicz die erste Welle des Umschwungs nach Wiederbeginn.

Der verdiente Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 53. Minute profitierte Leon Mordhorst von einem unzureichend geklärten Ball an der Strafraumgrenze und schob das Leder trocken zum 1:1 ins lange Eck. Von Lanken, der in der Halbzeit seinen verletzten Leistungsträger Damian Krause aus dem Spiel nehmen musste, bestätigte den verdienten Charakter des Treffers: „Klausdorf hat sofort von vornherein klargemacht, wer hier den Ausgleich erzielen will, haben uns mächtig unter Druck gesetzt mit einer Doppelzehn, und folgerichtig fiel dann auch das 1:1.“

Heiße Schlussphase und vergebene Siegchancen

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Klausdorf hatte durch Finn Schwee (75.) und eine dicke Gelegenheit kurz vor Schluss, bei der der Ball am langen Pfosten vorbeirutschte, den Siegtreffer auf dem Fuß. Auch Rantrum steckte nie auf und blieb über Standards stets gefährlich.

In den Schlussminuten wurde es auf dem Platz noch einmal hitzig. Von Lanken berichtete: „Ich fand, bis zur achtzigsten Minute war es ein super faires Spiel und dann durch Wechsel kam da irgendwie wohl ein bisschen Thermik auf die Platte und Leidtragender war da letztendlich Arne Harring, der mit der doppelten gelben Karte dann das Feld in der letzten Aktion verlassen musste.“

Am Gesamtergebnis änderte der Platzverweis nichts mehr. „Glaube, für die Zuschauer war das ein interessantes, gutes Landesliga-Spiel. So war der Punkt dann am Ende besiegelt“, berichtete Dennis Trociwicz. Auch Rantrums Coach zog ein positives Fazit: „Und somit haben wir mit dem, wie ich dann finde, in der Summe leistungsgerechten Unentschieden das Spiel beendet.“

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