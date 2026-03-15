Gerechtes 1:1 im Gipfeltreffen

Auch wenn der Platz kaum gepflegtes Passspiel zuließ, war es ein interessantes und intensives Gipfeltreffen, auch ohne eine große Menge an Torszenen. Die Gastgeber begannen sehr initiativ, kamen aber gegen sehr gut organisierte Geisenfelder nicht zu Torchancen. Auch bei den Gästen fehlte nach vorne der letzte Pass und so sahen die 150 Zuschauer im ersten Durchgang nur zwei echte Torchancen. Zunächst traf Geisenfelds Spielertrainer Stefan Hoffmann per Freistoß aus 25 Metern die Latte, dann landete nach einem Flankenlauf von Großmehrings Niclas Filser der Klärungsversuch von Stefan Schmailzl auf dem Kopf von Sebastian Eisenberger und von dort ging der Ball knapp am Pfosten vorbei. Nach dem Seitenwechsel hatte Großmehring eine Drangphase und auch einige Abschlüsse, die aber für Torwart Benedikt Köhler kein Problem waren . In der 52. Minute klärte Daniel Meier nach einem Einwurf in höchster Not vor dem eigenen Tor, doch Eisenberger spitzelte den Ball doch noch quer zu Johannes Brunnhuber und der traf zum 1:0. Vier Minuten später kam es noch schlimmer für die Gäste, denn Bilal Rihani traf im Getümmel vor einem Eckball seinen Gegenspieler mit dem Ellbogen und musste zurecht mit der Roten Karte vom Platz. Geisenfeld schüttelte aber den Schock ab und kam in der 67. Minute zum Ausgleich. Timo Postruschnik kam am Strafraum an den Ball, versetzte einen Gegenspieler und zog ab. Torwart Maximilian Förstl parierte, doch der junge Stürmer jagte den Abpraller artistisch zum 1:1 ins Netz. Kurz darauf bekamen die Gäste einen Freistoß an der Strafraumgrenze. Hoffmann trat erneut an und traf erneut die Latte, von wo der Ball auf die Linie und dann aus dem Tor sprang. Wenige Centimeter tiefer und der Schuss wäre im Winkel eingeschlagen. Allerdings hätte der in Großmehring lebende Coach dann sein Wohnrecht verwirkt... In der Schlussphase schaffte es Großmehring trotz Unterzahl nicht, nochmal richtig Druck aufzubauen, so dass es am Ende beim gerechten 1:1 blieb.