Gerechtes 0:0 in Geisenfeld

"Eines kann man vorweg nehmen, der beste Mann auf dem Platz war heute der Schiedsrichter. In 33 Jahren als Zuschauer habe ich glaube ich nie so einen souveränen erlebt", hob FCG-Sprecher Matthias Gabler die Spielleitung von Andreas Rauh aus Straubing hervor. Das Spiel war kein typischer 0:0-Grottenkick. Beide Mannschaften investierten viel, verteidigten sehr aufmerksam und arbeiteten stark gegen den Ball. Zuchering wirkte dabei etwas abgeklärter, die Gastgeber etwas einsatzfreudiger. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste leichte Vorteile, kamen mehrfach gefährlich über links in den Strafraum und erzielten nach einem Konter auch ein Tor, das aber zurecht wegen Abseits nicht zählte. Zudem hatten sie nach einer Eckenvariante eine gute Chance, zielten aber drüber. Geisenfeld kam ein paar mal über seine schnellen Kilian Thunig und Kilian Kellermann in den Strafraum, der letzte Pass misslang aber dann oder es kam ein Haken zu viel.

In der zweiten Halbzeit und mit zunehmender Spieldauer erarbeitete sich die Gvardiol-Elf Vorteile, doch bei zwei schönen Angriffen zögerte sie zu lange mit dem Abschluss und Kilian Kellermann zielte einmal aus spitzem Winkel drüber. Auch als Zucherings Spielertrainer nach einer Textilbremse gegen den jüngeren Kellermann nah an der Notbremse in der 82. Minute direkt eine Zeitstrafe kassierte, kamen die Gastgeber zu keinen klaren Torchancen. Auf der Gegenseite hatte Zuchering nach einem abgewehrten Ball eine Schusschance, verzog aber deutlich.