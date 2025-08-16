„Gerechte Punkteteilung“ und „starke Mannschaftsleistung“

Am Ende stand ein 1:1-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Beide Teams hatten im ersten Durchgang mehrere Chancen, ehe die Gäste in der 33. Minute durch Ettalii in Führung gingen, 0:1 zur Halbzeit aus Sicht der Straubinger. Nach dem Seitenwechsel sorgte der auffällige Simon Hack in der 60. Minute für den Ausgleich. Insgesamt bot die Partie wenige spektakuläre Szenen, das Unentschieden geht deshalb in Ordnung und spiegelt die ausgeglichene Leistung beider Mannschaften wider.







Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): „Das Spiel endete 1:1, wobei beide Mannschaften viele Torchancen hatten. Wir sind mit dem Punkt zufrieden und hoffen, dass wir damit den Bock umgestoßen haben. Jetzt gilt es, in den nächsten Spielen genau daran anzuknüpfen und weiter zu punkten.“

Thomas Gabler (sportlicher Leiter FSV VfB Straubing): „Ein verdienter Punkt gegen den Spitzenreiter! Wir haben heute ein gutes Spiel gezeit. Mit etwas Glück hätte es sogar mehr als nur ein Zähler sein können.“



Christian Gottschalk (sportlicher Leiter ATSV Kelheim): „Bei schwüler Hitze in Straubing hatten wir eine mäßige erste Halbzeit. Salah traf nach einem Fehler des Gegners, Straubing blieb über Konter gefährlich. Nach der 50. Minute verloren wir etwas den Faden. Insgesamt war es eine müde Vorstellung, Straubing verteidigte stark, sodass die Punkteteilung gerecht ist.“





