Gerechte Punkteteilung mit Spitzenreiter SV Auersmacher: Qualifikation für Meisterrunde wird schwieriger

Wenn man es genau nimmt, war die Oberliga-Begegnung zwischen dem SV Auersmacher und dem Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern ein spiel auf ein Tor. Zunächst dominierten die Gastgeber, hatten mehrere hochkarätige Chancen, darunter einen Lattentreffer. Erst spät im ersten Durchgang tauchte auch der FCK II mal vor dem Tor der Gastgeber auf. Nach dem Wechsel änderten sich kurzfristig wieder die Machtverhältnisse, Auersmacher kam in Folge eines Freistoßes durch Maximilian Escher (51.) zum ersten Treffer. Dann besann sich der Gast, zeigte, warum er ganz vorne steht und ein Anwärter auf den Regionalliga-Aufstieg ist. "Wir hatten ja im ersten Durchgang Chancen für mehrere Treffer, aber wir haben hier gegen das momentan beste Team der Südgruppe gespielt, wir können mit dem Punkt leben. Wir sind als Aufsteiger Sechster, haben immer noch die Möglichkeit in die Meisterrunde zu kommen, das sollte man nicht vergessen. Wir sind zufrieden mit dem Punkt", sagte Auersmachers Trainer Jan Berger, der früher selbst eine Zeit lang für den Betzenberg-Club tätig war. "Sie haben gedrückt und sind dann auch zum Ausgleich gekommen", ergänze er. Benjamin Franz traf in der 65. Minute zum 1:1. Peter Tretter, der Trainer des Lauterer Nachwuchsteams sagte: "Wir haben gemerkt, dass wir mehr machen müssen, sind auch mit dem Punkt bei diesem starken Aufsteiger einverstanden. Und die Tabellenführung haben wir ja damit auch ausgebaut". Was nicht so schwer war, weil der unmittelbare und bis dahin punktgleiche Konkurrent FK Pirmasens spielfrei war. Bei gleicher Spielanzahl hat die FCK-U21 jetzt einen Punkt Vorsprung. Auersmacher ist Sechster, drei Punkte hinter dem ersten Qualifikations-Rang für die Meisterrunde. Der Vorsprung auf Rang Sieben beträgt neun Zähler. Am kommenden Samstag spielt der SVA bei Arminia Ludwigshafen, dem aktuellen Tabellenfünften und konnte dann den unmittelbaren Konkurrenten stellen. Die FCK-U21 empfängt gleichzeitig (jeweils 14 Uhr) den direkten Titelkonkurrenten FK Pirmasens auf Platz 4 am Fritz-Walter-Stadion.