Gerechte Punkteteilung in Oberbergkirchen

Zum Abschluss des 3. Spieltages in der Kreisliga Inn/Salzach I trafen am Sonntag der SV 66 Oberbergkirchen und der ASV Großholzhausen aufeinander.



Bei herrlichem Sommerwetter bekamen die rund 150 Zuschauern zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten geboten.



Trotz der weiten Anreise waren die Gäste aus Großholzhausen viel frischer, konzentrierter und hatten von Beginn an deutlich mehr Spielanteile und Torchancen. Viele leichtfertige Abspielfehler im Aufbauspiel und eine schwache Ballkontrolle der Heimmannschaft luden die Gäste immer und immer wieder zu gefährlichen Situationen ein.

So auch Mitte der ersten Halbzeit, als SVO-Keeper Glasl einen Schuss aus knapp 20 Meter mit einer spektakulären Paraden noch um den Pfosten lenken konnte.

Lediglich den ein oder anderen schönen Spielzug brachte die Heimmannschaft zustande, welcher jedoch nie einen Abnehmer fand.

Mit dem Pausenpfiff rettete dann sogar noch der Pfosten das 0 zu 0 nach einem ansatzlosen Schuss von dem sehr agilen Gäste Stürmer Felix Ullmann.

Anschließend pfiff Schiedsrichter Kaltenhauser zur Halbzeit.



Komplett anderes Bild nach der Pause.

Nach zwei Wechsel und vermutlich einer schärferen Ansprache von Coach Jezildjic zeigte sich der SVO deutlich verbessert und setzte nun endlich die Vorgaben des Trainers um.

So kam schnell die erste Chance für die Heimmannschaft, nachdem Außenspieler Lukas Sehorz einfach mal Druck auf die Abwehr machte, dem Gäste-Keeper den Ball abluxte und den Pressschlag dann aber knapp neben das Tor setzte.

Viel kompakter und sicherer stand nun auch die SVO Abwehr, was zu einem deutlich besseren Spielaufbau und einigen Chancen führte.

Vermutlich die beste Chance hat erneut Lukas Sehorz. Nach einem schön vorgetragenem Spielzug schloss der Außenspieler am 16er Eck ab. Für den geschlagenen Gäste-Keeper Moller klärte ein Abwehrspieler auf der Linie.

Kurz vor Schluss hatte Stürmer Göller noch eine Einschussmöglichkeit, wobei dieser knapp das Tor verfehlte.



Unter Strich eine gerechte Punkteteilung.



Somit bleibt der SVO auch im zweiten Spiel in der Kreisliga ungeschlagen und muss nun bereits am Freitag um 17:45 Uhr zum ersten Auswärtsspiel nach Grünthal reisen.



