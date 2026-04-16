Gerechte Punkteteilung in Garbsen Döhren steigert sich – beide Trainer sehen „leistungsgerechtes“ 1:1 von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niedersachsen Döhren

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat im Nachholspiel beim TuS Garbsen einen Punkt mitgenommen – und sich diesen vor allem nach der Pause verdient. Beim 1:1 glich Illia Povalii in der 70. Minute aus, nachdem Felix Beiser (13.) die Gastgeber früh in Führung gebracht hatte.

Döhrens Trainer Patrick Heldt brachte die Partie auf den Punkt: „Mein Fazit ist recht einfach: ein gerechtes Unentschieden.“ Seine Mannschaft fand zunächst kaum ins Spiel. „In der ersten Halbzeit haben wir es fast komplett nicht geschafft, ins Spiel zu kommen. Wir hatten Probleme in allen Bereichen“, sagte Heldt. Die Folge war der Rückstand, zudem erschwerten personelle Umstellungen die erste Hälfte: „Wir mussten drei verletzungsbedingte Wechsel vornehmen.“

Garbsens Trainer Daniel Thomaschewski sah seine Mannschaft in dieser Phase im Vorteil: „In der ersten Halbzeit haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und kaum Chancen zugelassen.“ Die Führung sei entsprechend verdient gewesen. Nach der Pause änderte sich das Bild. „In der zweiten Halbzeit sind wir deutlich besser aus der Kabine gekommen, haben Fußball gespielt und uns Chancen erarbeitet“, erklärte Heldt. Der Ausgleich fiel schließlich per Strafstoß: „Der Ausgleich fällt dann per Elfmeter in der 70. Minute.“