Gerechte Punkteteilung in Garbsen

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat im Nachholspiel beim TuS Garbsen einen Punkt mitgenommen – und sich diesen vor allem nach der Pause verdient. Beim 1:1 glich Illia Povalii in der 70. Minute aus, nachdem Felix Beiser (13.) die Gastgeber früh in Führung gebracht hatte.
Döhrens Trainer Patrick Heldt brachte die Partie auf den Punkt: „Mein Fazit ist recht einfach: ein gerechtes Unentschieden.“
Seine Mannschaft fand zunächst kaum ins Spiel. „In der ersten Halbzeit haben wir es fast komplett nicht geschafft, ins Spiel zu kommen. Wir hatten Probleme in allen Bereichen“, sagte Heldt. Die Folge war der Rückstand, zudem erschwerten personelle Umstellungen die erste Hälfte: „Wir mussten drei verletzungsbedingte Wechsel vornehmen.“
Garbsens Trainer Daniel Thomaschewski sah seine Mannschaft in dieser Phase im Vorteil: „In der ersten Halbzeit haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und kaum Chancen zugelassen.“ Die Führung sei entsprechend verdient gewesen.
Nach der Pause änderte sich das Bild. „In der zweiten Halbzeit sind wir deutlich besser aus der Kabine gekommen, haben Fußball gespielt und uns Chancen erarbeitet“, erklärte Heldt. Der Ausgleich fiel schließlich per Strafstoß: „Der Ausgleich fällt dann per Elfmeter in der 70. Minute.“
Auch Thomaschewski erkannte die veränderte Dynamik: „Danach verlieren wir etwas den Faden und Döhren drückt uns mehr in die eigene Hälfte.“ Zuvor hatte seine Mannschaft allerdings die Chance zur Vorentscheidung: „In der zweiten Halbzeit haben wir die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, lassen diese Chancen aber liegen.“
In der Schlussphase blieb das Spiel offen. Döhren hatte Möglichkeiten zur Führung, während Garbsen über Umschaltmomente gefährlich blieb. Am Ende waren sich beide Trainer einig. „Unterm Strich geht die erste Halbzeit klar an Garbsen, die zweite klar an uns“, sagte Heldt. Thomaschewski formulierte es ähnlich: „Über das gesamte Spiel gesehen geht das Unentschieden in Ordnung.“
Mit dem Punkt bleibt Döhren mit 45 Zählern auf Rang vier, während Garbsen mit 37 Punkten im Mittelfeld steht.
TuS Garbsen – SpVgg Niedersachsen Döhren 1:1
TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Niklas Preuß, Bennet Busse (81. Emmanuel Opoku Boamah), Felix Avila, Holger Agyeman, Jan Rohde, Felix Beiser, Fjon Böttcher, Manuel-Jose Varela (71. Luca Wiesberg), Muhammed Akin Yalcinkaya, Marcel Rack - Trainer: Daniel Thomaschewski
SpVgg Niedersachsen Döhren: Marco Schubring, Lasse Dettmer, Lennart Güthoff, Philip Wagner, Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva (30. Marlon Lee Winter), Tim Prietzel, Mano Stadtler (36. Dominik Luths), Christopher Wollny, Patrick Olbrich, Benedict Thomassek (30. Dodzi Julio Kotchi), Illia Povalii - Trainer: Patrick Heldt
Schiedsrichter: Hans Brozio
Tore: 1:0 Felix Beiser (13.), 1:1 Illia Povalii (70.)