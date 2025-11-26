Gerechte Punkteteilung in Eisenberg

Die Gastgeber kamen etwas besser in die Partie und übten früh Druck aus, ohne jedoch zu nennenswerten Torchancen zu kommen. Stattdessen konnte die Schmöllner Mannschaft die erste Offensivaktion verzeichnen, als Leon Schulze seinen Abschluss knapp am langen Pfosten vorbei setzte (7.). Auf der Gegenseite konnte sich ein Eisenberger am Strafraum gut drehen und zielte ebenfalls am Tor vorbei (10.). Mittlerweile war der SVS besser in der Partie und verzeichnete ein Plus an Spielanteilen, ohne jedoch gefährlich vorm Tor der Gastgeber aufzutauchen. Erst in der 25. Minute wurde es wild vor dem Eisenberger Tor, als Eric Lochmanns Freistoß am Pfosten landete und zur Ecke geklärt wurde. Diese fand erneut „Lochi“, dessen Abschluss aus Nahdistanz zur nächsten Ecke geblockt wurde. Die anschließende Ecke fand Florian Schmidt und auch dessen Abschluss per Kopf konnte noch geklärt werden. Hier lag die Führung für unsere Elf in der Luft. Diese sollte wenig später auf der anderen Seite fallen. Schmölln war in dieser Szene zu weit aufgerückt und ließ sich auskontern. Stephan Uhl nahm einen gut getimten Nitzsche-Pass auf und versenkte diesen zum 1:0 (28.). Die Chance zum Ausgleich verpasste Leon Gentsch per Kopf nach Eckball in der 33. Minute ,als der Ball knapp über den Querbalken strich. Nach einer starken Kombination über die rechte Angriffsseite konnte Schmölln dennoch ausgleichen. Der schön freigespielte Alexander Korent fand im Zentrum Leon Gentsch und dieser verwandelte sicher zum 1:1, was gleichzeitig den Pausenstand darstellte (41.).