Gerechte Punkteteilung in Eisenberg

Am 13. Spieltag musste sich die 1. Mannschaft des SV Schmölln im Eisenberger Schortental mit einem letztendlich leistungsgerechten 2:2-Unentschieden begnügen. Somit baut man die Ungeschlagen-Serie auf 6 Spiele (4 Siege, 2 Unentschieden) aus und schiebt sich auf den 3. Tabellenplatz vor.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913
Die Gastgeber kamen etwas besser in die Partie und übten früh Druck aus, ohne jedoch zu nennenswerten Torchancen zu kommen. Stattdessen konnte die Schmöllner Mannschaft die erste Offensivaktion verzeichnen, als Leon Schulze seinen Abschluss knapp am langen Pfosten vorbei setzte (7.). Auf der Gegenseite konnte sich ein Eisenberger am Strafraum gut drehen und zielte ebenfalls am Tor vorbei (10.). Mittlerweile war der SVS besser in der Partie und verzeichnete ein Plus an Spielanteilen, ohne jedoch gefährlich vorm Tor der Gastgeber aufzutauchen. Erst in der 25. Minute wurde es wild vor dem Eisenberger Tor, als Eric Lochmanns Freistoß am Pfosten landete und zur Ecke geklärt wurde. Diese fand erneut „Lochi“, dessen Abschluss aus Nahdistanz zur nächsten Ecke geblockt wurde. Die anschließende Ecke fand Florian Schmidt und auch dessen Abschluss per Kopf konnte noch geklärt werden. Hier lag die Führung für unsere Elf in der Luft. Diese sollte wenig später auf der anderen Seite fallen. Schmölln war in dieser Szene zu weit aufgerückt und ließ sich auskontern. Stephan Uhl nahm einen gut getimten Nitzsche-Pass auf und versenkte diesen zum 1:0 (28.). Die Chance zum Ausgleich verpasste Leon Gentsch per Kopf nach Eckball in der 33. Minute ,als der Ball knapp über den Querbalken strich. Nach einer starken Kombination über die rechte Angriffsseite konnte Schmölln dennoch ausgleichen. Der schön freigespielte Alexander Korent fand im Zentrum Leon Gentsch und dieser verwandelte sicher zum 1:1, was gleichzeitig den Pausenstand darstellte (41.).
Direkt nach Wiederanpfiff verpasste Alexander Korent die Schmöllner Führung, als er am Hüter scheiterte (46.). Auf der Gegenseite setzte Stephan Uhl eine Eingabe von links knapp übers Tor (57.). Bei dieser Aktion verletzte sich SVS-Innenverteidiger Stefan Oehler und wurde durch Jan Marvin Krüger ersetzt. Eisenberg drückte nun auf die erneute Führung und Florian Pitschel musste einen Abschluss aus der 2. Reihe per Kopf klären (60.). Anschließend beruhigte sich die Partie etwas und erst ab der 80. Minute wurde es wieder interessant. Nach einem Eckball konnte der eingewechselte Jermain Lee-Briss freistehend am 2. Pfosten einköpfen und Eisenberg erneut in Führung bringen (82.). Direkt im Gegenzug kam Alexander Korent durch Mithilfe eines Eisenberger Spielers an den Ball und ließ sich die Chance zum 2:2 nicht nehmen (83.). In der Folgezeit hatten beide Mannschaften noch je eine Chance zum Siegtreffer. Eine scharfe Eingabe von der rechten Seite fand keinen Eisenberger Abnehmer und ein gut getretener Pitschel-Freistoß vom Strafraumeck wurde Beute des Eisenberger Keepers. Somit endete die Partie mit einem leistungsgerechten 2:2.