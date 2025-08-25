Gerechte Punkteteilung im TOP Spiel

In einem sehr intensiven Spiel auf sehr gutem Niveau kam es letztendlich zu einer gerechten Punkteteilung. In den ersten 20 Minuten hatte der SVS Glück dass er nur mit 0:1 im Rückstand lag. Die Defensive ließ in dieser Phase die nötige Stabilität vermissen. Mit zunehmender Spielzeit kam der SVS besser ins Spiel und kam nun auch zu guten Möglichkeiten. Nach einer Notbremse der Gastgeber verwandelte Moritz Rokitte den fälligen Freistoß eiskalt. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Pause. Nach Wiederanpfiff gelang Michele Varallo nach einem schönen Angriff mit einem Heber die Führung. In dieser Phase versäumte es Schluchtern das 3:1 zu erzielen um das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Somit kam es wie es kommen musste, Beat Fischer gelang mit seinem zweiten Tor der Ausgleich. Nun schien das Spiel wieder auf die Seite der Gastgeber zu kippen. Das schien auch mit einem Foulelfmeter in der Schlussminute den Gastgebern zu gelingen. Aber der Teufelskerl im Kasten des SVS Luis Mayor Fernandez konnte den Strafstoß entschärfen. In der Nachspielzeit gelang Michele Varallo der vermeintliche Siegtreffer den der Schiri wegen Abseits nicht gelten ließ. Das war aber definitiv nicht der Fall. So blieb es im Spiel zweier starker Mannschaften beim 2:2.



