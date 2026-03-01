Gerechte Punkteteilung im Spitzenspiel zwischen Solingen und Kapellen

Hayashi erzielte den ersten Treffer des Tages. – Foto: Markus Becker

Der Neun-Punkte-Vorsprung von Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 auf den SC Kapellen hat weiter Bestand. Im direkten Duell trennten sich beide Seiten mit einem 1:1-Unentschieden. Nutznießer ist der DV Solingen, der sein Spiel parallel gewann und vor dem Showdown mit Solingen-Wald auf den zweiten Platz springt.

Hayashi trifft zur Führung

Kapellen hatte sich offenbar gut auf das erforderliche Verhalten auf dem kleinen Kunstrasenplatz eingestellt. Die Gäste zeigten sich anfangs griffig in den Zweikämpfen und setzten den Tabellenführer schon früh unter Druck. Die erste nennenswerte Gelegenheiten verzeichnete so auch der FCK durch Janis Waffenschmidt, seinen strammen Abschluss wehrte Eric Klaas zur Seite ab (5.). Auf der anderen Seite vergab Erkan Ari aus vielversprechender Position, verfehlte das Gehäuse deutlich (10.).

Schnelle Umschaltsituationen mussten das Geheimrezept für beide Teams sein. Kleinere Unaufmerksamkeiten im Abwehrverbund konnten deshalb auch umgehend nach hinten losgehen. So auch in der 13. Spielminute, als der wendige Kazuki Hayashi seinem Bewacher entfloh und nahe der Strafraumgrenze nur noch Keeper Klaas vor sich hatte. Von hinten versuchte Leander Goralski die Torchance zu unterbinden und riss den Japaner dabei um. Kapellen forderte lautstark einen Platzverweis, Schiedsrichter Marius Kasten beließ es aber nur bei der Gelben Karte - Glück für den Tabellenführer (14.). Kapellen sollte aber schon kurz darauf die Belohnung für die starke Anfangsphase einfahren. Wieder brach Hayashi durch und kam diesmal zum Abschluss, den er um Klaas vorbei ins Netz drehte (22.). Danach herrschte zunächst eine Menge Leerlauf. Kurz vor Halbzeitpfiff konnte der zweite Japanaer fast nachlegen. Zunächst verzog Hiroya Suguro aus spitzem Winkel (43.), nahm Ari daraufhin foulverdächtig den Ball weg, blieb allerdings alleine vor Klaas am Schlussmann hängen (45.). Topal trifft zum Ausgleich Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Spielbild leicht. Die zuvor knappen Spielvorteile Kapellens entfielen nun auf Solingen-Wald, der SCK wirkte passiver als noch in den ersten 45 Minuten. Mit der ersten ernsthaften Gelegenheit waren die beiden Seiten auch schon wieder gleichauf. Enes Topal nickte einen Eckball von Niklas Albrecht ins Tor (51.). Echte Aufbruchsstimmung kam in der Folge aber auch nicht auf. Teilweise bezeichnend, dass sich Solingen phasenweise überraschend viel Zeit für Abstöße leistete. Ein Umstand, den auch Trainer Daniele Varveri hörbar irritierte. Ein Offensivspektakel wurde es so auch im zweiten Durchgang nicht wirklich. Für Kapellen kam noch der eingewechselte Jan Nosel dem zweiten Treffer nahe (68.), Solingen vergab kurz vor Schluss durch Nikolaos Skondras noch eine vielversprechende Möglichkeit auf den Lucky Punch (89.).

Kurze Tumulte nach Abpfiff Schiedlich und friedlich schienen sich die beiden Teams zu trennen - zumindest schien es zunächst so. Nach Schlusspfiff kochten die Gemüter nämlich noch einmal über. Besonders Gianluca Cirillo war kaum noch zu besänftigen, leistete sich auf dem Weg in die Kabinentrakte noch ein Wortgefecht mit den Kapellenern und hatte sich dabei wohl auf Germanos Ioannndis eingeschossen, der an diesem Nachmittag gar nicht zum Einsatz kam. Kapellens Coach Lennart Ingmann äußerte sich im Nachgang zu der Situation: "Beiden Bänken hat nicht gefallen, was die andere gesagt hat. Aber so ist das im Fußball." Dabei gab der sportliche Ablauf der Partie nicht unbedingt Anlass für außergewöhnliche Scharmützel nach Abpfiff. Gelegentlich härtere Zweikampfführung war sogar in Anbetracht des Stellenwerts der Partie zu erwarten. Ingmann weiter: "Die Solinger, insbesondere Gianluca Cirillo, wurden dann etwas aggressiver und bedrohlich gegenüber uns und Germanos, der einfach nur da war, um zu schlichten. Muss nicht sein, aber damit können wir umgehen." Solingens Sportchef Peter Resvanis resümiert von seiner Seite: "Das Spiel war eines Spitzenspiels nicht würdig und das Benehmen einiger Leute von der Bank hat sich nahtlos eingefügt. Schade, daher kamen nach dem Spiel einige Emotionen auf, die unnötig waren." Nebenkriegsschauplätze beiseite, führt Solingen 03 das Feld weiter souverän an und hat am kommenden Spieltag aber einen weiteren Kracher vor der Brust. Es geht gegen Lokalrivale DV Solingen.

1. Spvg. Solingen Wald 03 – SC Kapellen-Erft 1:1

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Max Schreckenberg (46. Edin Šehić), Georgios Siadas, Leander Goralski, Vedran Beric (69. Fabio Di Gaetano), Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Erkan Ari (74. Konstantinos Tsiougaris), Enes Topal (81. Gianluca Giuseppe Cirillo), Kingsley Sarpei (60. Nikolaos Skondras) - Trainer: Daniele Varveri

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Lorenz Kowalle (62. Jan Lukas Nosel), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Luis Giesen, Alexander Fuchs (80. Yamato Aoki), Hiroya Suguro (90. Justin Schiffer), Dennis Höfling, Kazuki Hayashi (76. Jonas Giesen), Janis Waffenschmidt (80. Leo Stegner) - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Marius Kasten - Zuschauer: 500

Tore: 0:1 Kazuki Hayashi (22.), 1:1 Enes Topal (51.)

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: