Gerechte Punkteteilung im Spitzenspiel

Im Duell zweier ungeschlagener Spitzenteams der Bezirksliga 2 Braunschweig trennten sich der FC Heeseberg und der BSC Acosta II am Freitagabend leistungsgerecht mit 1:1. Nach einer dominanten ersten Hälfte der Gastgeber übernahm der Aufsteiger nach dem Seitenwechsel zunehmend die Kontrolle – am Ende steht ein verdientes Remis unter Flutlicht.

Der FC Heeseberg erwischte den besseren Start. Die Mannschaft von Trainer Christian Baethge nutzte ihre körperliche Präsenz und erspielte sich Vorteile im Mittelfeld. Vor allem in der Offensive sorgten Patrick Boltz, Niklas Gödde und Alexander Schrader immer wieder für Gefahr.

Doch die Führung hatte nicht lange Bestand. BSC-Trainer Uwe Stucki stellte nach dem Rückstand um und brachte frische Kräfte. In der Folge gewann die Acosta-Reserve an Struktur und wurde offensiv mutiger. Chancen durch Tim Stucki, Mathis Mommertz und Nico Weighardt blieben zunächst ungenutzt, ehe Marvin Yan in der 73. Minute zuschlug: Nach einem scharf getretenen Freistoß von Ole Schene war der Angreifer zur Stelle und erzielte den Ausgleich.

Den verdienten Lohn gab es in der 50. Minute: Nach einer Ecke stieg der zwei Meter große Schrader im Strafraum am höchsten und köpfte zum 1:0 ein.

Defensive Leistungsträger überzeugen

Besonders lobte Stucki die Defensivarbeit seiner Elf: „In der ersten Halbzeit hatte Heeseberg Feldvorteile und die besseren Chancen, die aber von der aufmerksamen Abwehr um Volk und Franz vereitelt wurden.“ Der Aufsteiger bleibt damit auch im sechsten Spiel ungeschlagen und stellte erneut seine defensive Stabilität unter Beweis – erst zwei Gegentore stehen bislang zu Buche.

Die Zuschauer in Jerxheim sahen ein intensives, faires und temporeiches Spiel zweier Teams auf Augenhöhe.

Tabellensituation bleibt eng

Durch das Remis ziehen beide Mannschaften in der Tabelle am spielfreien Lehndorfer TSV vorbei. Heeseberg steht mit nun dreizehn Punkten auf Rang zwei, der BSC Acosta II folgt mit zwölf Zählern punktgleich mit Lehndorf auf dem dritten Platz. Tabellenführer bleibt weiterhin der MTV Hondelage mit ebenfalls dreizehn Punkten, jedoch der besseren Tordifferenz.

Bereits am kommenden Wochenende könnte sich die Tabellensituation erneut verschieben – ein enges Rennen an der Spitze ist programmiert.

FC Heeseberg – BSC Acosta II 1:1

FC Heeseberg: Philipp Nabel, Niklas-Torsten Wikert, Erik Mühl, Niklas Gödde, Tobias Kruschke, Aboubacar Soumaoro, Patrick Boltz (77. Marcel-Dieter Hentschel), Nico Lübbecke (92. Danny Kaletta), Alexander Schrader (68. Laurin Bandermann), Fabian Romeike, Pascale Bittner (82. Oliver-Lukas Nabel) - Trainer: Christian Baethge - Trainer: Maximilian Helbig

BSC Acosta II: Alexander Fricke, Lasse Volk, Mathis Mommertz, Niklas Ebert (23. Morten Thieleke), Nico Weighardt, Matthias-Peter Franz, Tim Stucki (61. Jan Geläschus), Mehmet Edin Bayar (52. Ole Schene), Marvin Yan, Leon-Pedro Reese (67. Nelio Kreith), Raphael Fritz Philip Seliger - Trainer: Uwe Stucki

Tore: 1:0 Alexander Schrader (50.), 1:1 Marvin Yan (73.)