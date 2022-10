Gerechte Punkteteilung im Spitzenspiel

Hochmotiviert bis unter die Haarspitzen kam der SC Rain zu Spielbeginn aus der Kabine, war man doch in diesem Spiel gewissermaßen unter Zugzwang. Denn nur mit einem Sieg hatte man wieder die Möglichkeit, in den Kampf um die vorderen Tabellenplätze einzugreifen. Bereits nach acht Minuten kam man diesem Vorhaben ein Stückchen näher, als Thomas Swierzy seine Farben mit 0:1 in Führung bringen konnte. Die Heimmannschaft selbst kam in dieser Phase nicht so richtig in die Gänge und konnte erst nach ca. 20 Minuten das Spiel offen gestalten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Stephan Mühlbauer nach einer Ecke zum verdienten 1:1 einköpfen.

Eiskalt erwischt wurde die Kronfeldner-Elf kurz nach Beginn der zweiten Hälfte, als Rain einen Konter durch Nico Scheuerer in der 48. Minute zur erneuten Führung abschloss. Haibach erhöhte darauf den Takt und erspielte sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, die aber nicht in Zählbares umgemünzt werden konnten. Und so dauerte es bis zur 80. Minute, bis die Heimmannschaft den zweiten Treffer bejubeln konnte, für den sich erneut Stephan Mühlbauer nach einer Ecke verantwortlich zeigte. Nur vier Minuten später zappelte der Ball aber schon wieder im eigenen Netz. Wiederum war Nico Scheuerer zur Stelle und schloss einen Angriff der Gäste-Elf zur erneuten Führung ab. Aber Haibach konnte sich an diesem Tag voll und ganz auf „Totti“ Mühlbauer verlassen. Bei seinem Sololauf in der 89. Minute ließ er mal kurz fünf Gästespieler wie Slalomstangen stehen und versenkte die Kugel im rechten Eck. Somit blieb der SV Haibach auch im elften Spiel in Folge ohne Niederlage und konnte den SC Rain auf Abstand halten.