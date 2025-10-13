Gerechte Punkteteilung beim 1:1 zwischen Todenbüttel und Büsum

Vor allem in der starken ersten Hälfte wussten die Gastgeber vor heimischem Publikum mit einer soliden Vorstellung zu überzeugen. Auch dank der guten Defensivarbeit konnten sich die Gäste aus Büsum nicht einmal gefährlich dem Tor der Gastgeber annähern.

Der verdiente Lohn für das couragierte Todenbütteler Spiel war der frühe Führungstreffer nach einem einstudierten Eckball durch einen Kopfballtreffer von Maik-Manuel Reimers (20.).

Gastgeber verpassen höhere Führung

Allerdings versäumten es die Hausherren, weitere Treffer nachzulegen, denn es gab durch Lasse Holling aus halbrechter Position, einen Schuss von Maxi Lüdtke, der ihm aber über den Spann rutscht, sowie durch Julian Lewin, der sich den Ball zu weit vorlegt, gute Gelegenheiten, die Führung weiter auszubauen. Bitter für die Gastgeber: Julian Lewin muss bereits kurz vor der Pause wegen einer Zerrung ausgewechselt werden.